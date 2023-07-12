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為逼中華電信員工還錢 女子罵她「勾引朋友老公」罰3千

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹羅姓女子不滿林姓女子和自己老公過從甚密又欠錢不還，為逼林女出面還錢，去年7月竟在抖音平台辱罵林女：「神腦中華電信員工全部都會知道妳欠錢躲債還勾引朋友的老公」，遭林女憤而提告。法官認為羅女言論已貶損林女名譽，最後依公然侮辱罪處林女罰金3千元，易服勞役3日。

判決書指出，羅女因認為林女勾搭其配偶心生不滿，竟在去年7月15日下午1時許，位於新竹市5樓居所內至抖音平台貼文辱罵林女：「神腦中華電信員工全部都會知道妳欠錢躲債還勾引朋友的老公...」等語。

羅女主張，她貼文的目的是要林女還錢，她沒有林女電話，傳LINE林女也不回，「我不這樣她不會出現，我只是想要她欠我的錢還我，跟我老公斷乾淨」。

法官認為，羅女因私事與林女間有糾紛，不思以理性處事方式，竟在不特定多數人均得共見共聞的抖音平台，以貼文辱罵、侮辱林女，使林女人格尊嚴、名譽及社會評價受有貶損，所為實有不該。審酌羅女造成損害、動機、目的，最後依公然侮辱罪處林女罰金3千元，易服勞役3日。

羅女為逼林女出面還錢，竟在抖音罵她：「神腦中華電信員工全部都會知道妳欠錢躲債還勾引朋友的老公」，被依公然侮辱罪判罰金3千元。示意圖／Pexels
羅女為逼林女出面還錢，竟在抖音罵她：「神腦中華電信員工全部都會知道妳欠錢躲債還勾引朋友的老公」，被依公然侮辱罪判罰金3千元。示意圖／Pexels

抖音 新竹 公然侮辱

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