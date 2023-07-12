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台中性侵犯「遲報到」遭撤銷緩刑 一理由讓他拚翻盤成功

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子曾性侵前女友，獲緩刑3年，需定期向觀護人報到，今年4月間林未準時報到，經觀護人通報後，法院撤銷緩刑，林提抗告，辯稱他是唯一經濟支柱，罹患癲癇祖母由他照顧、每日拍痰，他僅是「遲到」，台中高分院認為，一審未審酌林是遲到或未到理由，認為抗告有理由，發回地院更裁。

裁定指出，林姓男子曾涉嫌性侵前女友，在2020年7月間被依強制性交罪，判刑1年8月，緩刑3年緩刑期間付保護管束，需定期向觀護人報到，不過今年4月28日，林被觀護人通報，報到時間為上午9時，林卻遲至近下午4時才報到。

台中地院認定，林遲到行為已違反保安處分執行法規定「服從檢察官及執行保護管束者之命令」、「每月至少向執行保護管束者報告1次」，認定屬「情節重大」，因此撤銷緩刑。

不過林不服裁定，向台中高分院提出抗告，林抗辯，他是家中唯一經濟支柱，父親將自己鎖在房間內足不出戶，高齡的罹患癲癇祖母由他照顧，每日拍痰、擦身、清潔，過去保護管束期間，都有依約報到。

林男說，他在家中成立遊戲工作室，每日需跑程式確認劇本流程無誤，報到前因從半夜工作到上午11時，因而未注意時間，不過當天下午2時許，即已出現在地檢署，但因人多排隊，才遲至下午4時才報到，「不是惡意不履行報到義務」。

台中高分院審酌，一審僅依林男遲到，即認定構成「情節重大」違規，但未審酌林男是否因工作負荷，需獨力照顧重病祖母等情況，才疏於未遵期報到，或及時陳報自己未能遵期報到的正當理由，屬於是否違反保護管束應遵守事項「情節重大」的判斷，因此發回台中地院更裁。

台中市林姓男子因性侵案獲緩刑，但今年4月間未準時報到遭撤銷緩刑，林男向台中高分院提抗告，獲翻盤機會。圖／本報資料照
台中市林姓男子因性侵案獲緩刑，但今年4月間未準時報到遭撤銷緩刑，林男向台中高分院提抗告，獲翻盤機會。圖／本報資料照

癲癇 性侵

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