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首次大甲鐵砧山「環、警、監」聯合取締改裝噪音車 5輛不合格

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

鐵砧山是大甲地區知名休閒景點，台中大甲警方昨晚聯合環保局、監理站等單位在大甲區經國路段實施「環、警、監」聯合稽查，共檢驗14輛疑似噪音及改裝車輛，其中5輛不合格，依噪音管制法不合格車輛處罰鍰1萬8000元，並通知限期改善，也同步取締酒後駕車公共危險2件。

噪音改裝車輛擾民，除了警方強勢執法，環保署設有噪音車輛檢舉網站，民眾如發現噪音車輛可直接上傳相片(包含車牌及排氣管)或影片至該網站檢舉。

大甲分局長謝建國呼籲，行車應確實遵守交通法令規定，切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速。駕駛人應建立防禦駕駛觀念，遇大型車輛應保持距離勿搶快鑽車縫、注意大車內輪差及視野死角等。

警方表示，將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，維護用路安全，還給市民安全寧靜的居家環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中大甲警分局昨晚首次在鐵砧山地區執行「環、警、監」聯合稽查，強力取締改裝噪音車。圖／警方提供
台中大甲警分局昨晚首次在鐵砧山地區執行「環、警、監」聯合稽查，強力取締改裝噪音車。圖／警方提供
台中大甲警分局昨晚首次在鐵砧山地區執行「環、警、監」聯合稽查，強力取締改裝噪音車。圖／警方提供
台中大甲警分局昨晚首次在鐵砧山地區執行「環、警、監」聯合稽查，強力取締改裝噪音車。圖／警方提供
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台中大甲警分局昨晚首次在鐵砧山地區執行「環、警、監」聯合稽查，強力取締改裝噪音車。圖／警方提供
台中大甲警分局昨晚首次在鐵砧山地區執行「環、警、監」聯合稽查，強力取締改裝噪音車。圖／警方提供
台中大甲警分局昨晚首次在鐵砧山地區執行「環、警、監」聯合稽查，強力取締改裝噪音車。圖／警方提供

噪音 監理站 酒駕

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