航港局濫發小船駕照弊案延燒 收賄技佐坐牢時再咬出9港務警察

時任航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒，因收賄替船舶業者偽造核發營業用動力小船駕照等，被依貪汙罪判9年2月確定入獄；宋服刑期間「回想」起還曾替多名台中港務警察做假駕照，一連咬出多達9名警員，檢方再依貪汙、偽造文書起訴宋及李姓科長，其餘8名警員認罪獲緩起訴。

檢方調查，宋男（56歲）1989年就在當時台中港務局任職，2012年於港務局中部航務中心監理科擔任技佐，負責遊艇、動力小船的駕照核發、換發及補發；他得知民眾、朋友為方便求職，私下拿錢賄賂或是無償請託他幫忙替無駕照的人幫忙核發、換發。

檢方查出，台中港警總隊中突提派出所胡姓警員因工作認識宋，但胡從未參加營業用動力小船駕照測驗，因聽聞宋可以協助「免試取得執照」，就在派出所內交付個人身分證影本、照片等，還拿了5000元賄賂給宋，經對方登入海技系統不實登載，還盜蓋交通部鋼印後發證給胡。

檢方發現，包括中突提、北堤、西碼頭派出所的余姓、洪姓、林姓、謝姓、陳姓、吳姓、呂姓警員，及台中港警總隊李姓科長等8人，部分根本沒經過考試，或是僅考到學習、自用駕照等，卻紛紛向宋男無償請託。

宋則以同樣手法登入系統登載不實資料、盜蓋鋼印發照，還有多人駕照過期再度向宋拜託換照；全案經台中地檢署檢察官王亮欽指揮台中港警總隊偵辦查獲。

檢方訊時，宋男坦承收賄、或無償幫9名警員發駕照及換照，且宋男還因前案入獄執行期間，經「回想」才又咬出這9名警員也曾上門請求他發駕照。

9名警員僅李姓科長否認，辯稱曾申請學習駕照參與考試，但沒報考營業用駕照，自己很納悶為何會發照給他，還說曾向航港局反應過但沒下文；其餘8名警員均認罪，並有港務局系統資料可佐。