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欠地方稅11年 電玩大亨2千萬繳回

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北報導

新北市政府稅捐稽徵處團隊追稅戰力十足，打擊欠稅大戶不手軟。記者王慧瑛／攝影
新北市政府稅捐稽徵處團隊追稅戰力十足，打擊欠稅大戶不手軟。記者王慧瑛／攝影
各地稅務機關每年7月會公告個人及營利事業欠稅大戶，新北稅捐稽徵處今年公布名單有5案入列，列榜11年的林姓電玩大亨今年終於除名，背後有一段鍥而不捨追稅歷程，回顧雙方交手多年，稅務人員直言「心酸寫不完」，卻也成就感十足。

新北市稅捐稽徵處副處長陳正輝說，新北市在地方稅開出的稅單量是全國之最，地方稅大宗包含地價稅、房屋稅、使用牌照稅、土增稅等，新北市一年開出約500萬張稅單，所謂欠稅大戶，是指個人欠稅逾1000萬元，營利事業欠稅逾5000萬元。

林姓電玩大亨是榜上常客，今年卻悄悄消失，其實他早在2005年已出境到大陸，名下財產處分殆盡，轉眼間15年執行期大限將至，欠稅徵起機會渺茫，稅務人員和時間賽跑，終於從他名下壽險保單看到追稅契機。

稅捐處主秘唐美芝說明，林姓男子積欠娛樂稅本稅加罰鍰約6600萬元，其名下在板橋豪宅等不動產陸續被拍賣，仍不夠清償欠稅，尚欠2300多萬，並在18年前出境到大陸。

唐美芝指出，經積極追查，發現林男名下有近億元人壽保險，希望透過解約清償欠稅，後來新北執行分署陸續在2017、2019年核發扣押及收取命令，林男及保險公司聲明異議，稅捐處為維護租稅公平正義，決定2020年提起民事訴訟，主張保單解約償付欠稅及利息。

一審階段稅務單位沒請律師，包括寫訴狀、出庭，一切親力親為，一審敗訴後，上訴二審才請律師協助攻防。2022年12月，最高法院民事大法庭裁定，必要時得核發執行命令，終止債務人的人壽保險契約，命保險公司償付解約金，成為全國地方稅捐機關透過民事訴訟追稅的第一例。

林男評估最終勝訴機會渺茫，今年2月一口氣將積欠多年的2358萬餘元繳清，連帶將國稅局的2000多萬元欠稅也一併清償。今年欠稅大戶因此少了一名常客，多年來努力終有結果，讓稅務人員相當振奮。

稅務員楊正筠在第一線服務13年，負責欠稅清理，個性溫和，做事細心、一絲不苟，她是林姓電玩大亨案件主要承辦人，如願追回欠稅，她說，很有成就感，對專業領域更有信心。楊正筠今年7月1日獲財政部優秀稅務人員表揚。

唐美芝說，追稅過程其實是團體作戰，同仁間相互打氣，行政機關打民事訴訟機會不多，遇到了就要去找方法克服。

保險 民事訴訟

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