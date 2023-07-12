李伯道涉性騷提前退休 司改會批司法院

懲戒法院前院長李伯道涉嫌性騷女部屬，司法院昨表示專案小組目前對相關事證已經調查完畢，正在撰寫調查報告書。記者王宏舜／攝影 懲戒法院前院長李伯道涉四度性騷擾女部屬，司法院讓李「提前退休」引發爭議，民間司法改革基金會和婦女團體昨提出質疑，認為司法院處置誤導社會大眾，呼籲盡速修正法官法。

司改會說，司法院稱讓李伯道退休符合性別工作平等法「立即有效之糾正補救措施」，處置失當且誤導社會大眾觀念；司法院長許宗力知悉李伯道性騷，交接典禮卻公開感謝稱讚李，在被害人和國人眼中，傳達了怎樣的性平價值？

司改會認為台北市政府有責任釐清司法院處置是否合法，立法院也應於本月臨時會一併修正法官法，加強對司法首長及法官職務監督。

婦女救援基金會董事許杏宜指出，司法院讓李伯道退休，與過去民間常見留職停薪、平調平轉、明降暗升處理方式如出一轍，顯示仍停留舊時代觀念；本案受害人在法官環境中工作仍無法受到保護，讓她產生恐懼心情，是對職場環境最大諷刺。勵馨社會福利事業基金會副執行長王淑芬說，李伯道位高權重，擔憂被害人恐不只一位又不敢申訴，司法院不是讓李伯道退休就結束，應調查自清。

司法院回應，專案小組已調查證據完畢，正在撰寫報告書，近期將召開性騷擾申評會，若評議成立性騷擾，後續將司法懲戒或行政懲處，不受退職、退休影響。