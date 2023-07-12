被控違法監聽 檢察官林仲斌逆轉無罪

高檢署檢察官林仲斌二○一三年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵辦案件時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽，一審原判林有罪，台南高分院昨天改判林仲斌無罪。吳岳輝表示，無法接受判決，一定再上訴。

林仲斌二○一一年九月立案調查時任台南市警局邱姓所長疑涉貪瀆案，交陳姓檢察事務官與支援辦案的郭姓警員調查。

郭二○一三年一月八日監聽得知酒店王姓幹部透過王姓退休刑警委託，當晚要派五名酒店小姐到ＫＴＶ出場，郭請示陳獲准，再致電林仲斌獲同意，請民間友人戴手表型密錄器扮成賣檳榔的小販，進入ＫＴＶ包廂蒐錄。

蒐錄者在包廂內錄得吳岳輝與酒店小姐等人對話約二十秒，將檔案傳給郭，郭隔天把檔案帶回南檢，由陳向林仲斌報告並交付檔案。同年三月十五日檢察總長收到匿名檢舉。最高檢訊問吳，吳才知在ＫＴＶ包廂內遭竊錄、向台南地院自訴林仲斌等人涉違法監聽。

一審判林仲斌八月徒刑，緩刑二年。台南高分院認為，吳自訴秘密通訊自由隱私受侵害，但林是為調查包廂內有無公務員涉嫌遭受不當性招待等貪瀆情事，是出於偵辦犯罪之目的，難認是出於故意要侵害吳通訊隱私秘密的不法目的，改判無罪。此部分可上訴。吳另自訴林涉妨害秘密罪，已逾六個月法定告訴期間，諭知不受理。

林仲斌當年指揮檢警偵辦的貪瀆案，也因此事南檢內訌爆開後破局，後續偵查不了了之。