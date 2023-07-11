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不滿警察誤摔岳父 男子飆罵三字經遭判刑

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭南澳鄉高姓男子去年1月晚間與人發生爭吵，岳父勸架，警員獲報到場，以為岳父是鬧事者，將他摔倒在地，高男和小舅子陳男不滿，對警員怒罵三字經，遭檢方依侮辱公務員等罪起訴，日前一審宣判，高男和陳男各處拘役35日，可易科罰金1000元1日。

據了解，去年1月9日下午5時30分許，村人們飲酒，陳男與林姓男子夫妻因細故起爭執，高男與妻子陳女先後到場加入戰局，言語衝突升級到互相拉扯；高男岳父稍晚抵達，警方也到現場，勸架過程中，警員A剛好看到高男岳父推開兒子的一幕，誤認是衝突者，將高男岳父摔倒在地。

警員A誤摔和事佬讓全場大嘩，高男與陳男都怒罵三字經，並且嘗試攻擊警員A，其他民眾也圍向警員A，警員B試圖穩定場面，大喊「趴下」，一陣混亂後眾人分開，場面稍微控制住後，高男與陳男仍對警員誤摔一事極為不滿，繼續出聲辱罵。

警方事後報告地檢署偵辦，檢方依侮辱公務員等罪起訴。高男與陳男坦承不諱，但不認為是侮辱公務員，當時喝得很醉，不曉得警察到場；辯護律師稱高、陳2人因長輩遭到誤摔，義憤填膺，才對警員表達不滿，並非有意侮辱公務員。

地院考量，警員A、B都身穿制服，且高、陳2人當時意識清醒，不至於認不出警察；警方值勤時有相當的即時裁量權限，只要形式上沒有違法，都屬於執行公務，警員A不認識在場眾人，看到高男岳父推開兒子，有所誤會也是常情，高、陳縱然不服，不能憑主觀判斷妨害執行，應待事後依法提出訴願或行政訴訟等。

法院日前宣判，高、陳犯刑法第140條第1項侮辱公務員罪，各處拘役35日，可易科罰金1000元1日；另外高男妻子陳女雖在偵訊時承認辱罵、拉扯警員，但其他客觀證據不足，法院宣判為無罪。

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宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影

公務員 警察

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