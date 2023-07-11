李伯道4度性騷「風光退休」惹議 司法院堅稱：未違背相關規定

懲戒法院前院長李伯道涉嫌四度性騷擾女部屬，婦女團體批，司法院讓李伯道「風光退休」不符社會期待，做法令人存疑。司法院傍晚回應除仍堅持處理作為未違背相關規定外，也表示專案小組就相關事證已調查完畢，正在撰寫調查報告書。

儘管外界批評聲浪不斷，司法院仍強調，被害人提出申訴後，即進行性騷擾調查，與現行規定與未來修法方向並無違背。目前已由司法院性騷擾申訴處理評議委員會受理被害人的申訴，並指派3名委員（男女比為1：2）組成專案小組調查，目前相關事證已經調查完畢，正在撰寫調查報告書。

司法院近期將召開性騷擾申評會，性騷擾申評會由9名內部委員及2名外部專家委員組成，男女比例為4：7。性騷擾申評會後續將對申訴案件做出成立或不成立的決議，若評議性騷擾案件成立，將視情節移請相關權責單位。職務法庭若判免除職務、撤職、剝奪退休金及退養金、剝奪退養金、減少退休金及退養金等確定，不論退職或退休，領取的退休金、退養金等都將剝奪或減少。

司法院指出，現行性別工作平等法第13條第2項規定「雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。」但是否應區分「雇主因接獲申訴而知悉性騷擾之情形」與「雇主『非』因接獲申訴而知悉性騷擾之情形」而為不同處理？ 適用上並不是無疑義。

性工法第13條第2項修正草案就「立即有效之糾正及補救措施」規範，區分「雇主因接獲申訴而知悉性騷擾之情形」與「雇主『非』因接獲申訴而知悉性騷擾之情形」而有不同的規定，其中「雇主因接獲被害人申訴而知悉性騷擾之情形時：(一)採行避免申訴人受性騷擾情形再度發生之措施。(二)對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務。(三)對性騷擾事件進行調查。 (四)對行為人為適當之懲戒或處理。」

不少法官批評，從司法院的回應可知，至今司法院仍毫無反省之心。