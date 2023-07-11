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聯邦銀行經理、理財主管勾結詐團洗錢 兩人均被收押禁見

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管等七人，涉嫌勾結詐團，替詐團洗錢並收取每筆1%酬金，短短20幾天內賺進數十萬。新北地檢署檢察官朱柏璋指揮刑事警察局偵查第六大隊、台中市警局刑事警察大隊、台北市信義分局等單位於昨天兵分四路針對通化分行、台北分行與張、滕兩人住所搜索，並前往忠孝分行等調取資料，複訊後張、滕被聲請收押禁見，稍早新北地方法院裁准。

檢警去年9月起偵辦詐騙集團案件，發現該詐團以投資名義吸引民眾上當後，利用企業網銀可以大筆轉帳的特性將不法所得洗淨，最後再臨櫃將錢提領後轉為虛擬貨幣。

檢警從查扣的詐團被告手機中發現有銀行人員涉嫌協助，經深入追查鎖定聯邦銀行通化分行，蒐證後昨天行動，搜索聯邦銀行通化分行、台北分行與張姓、滕姓2人住所共4個地點，並同步前往聯邦銀行忠孝分行查調相關交易憑證，查扣相關文書、電磁紀錄等物證，帶回張姓經理等被告7人及證人1人到案說明。

今天凌晨，檢方複訊7名被告完畢，認為張姓、滕姓兩人涉犯銀行法、加重詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌重大，且有事實足認有串供之虞，向法院聲請收押禁見，稍早法院裁准。

其餘一名薛姓存匯主管諭知10萬元交保，另外2名張姓女行員、1名余姓存匯主管與顏姓男行員，因受張姓、滕姓兩人指示協助詐團，各獲檢方諭知5萬元交保。

聯邦銀行通化分行張姓經理（圖中）由警方移送新北地檢署複訊。記者柯毓庭／攝影
聯邦銀行通化分行張姓經理（圖中）由警方移送新北地檢署複訊。記者柯毓庭／攝影

主管 警察 新北 詐騙集團 洗錢

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