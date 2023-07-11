酒後肇逃案外案 事故死者驗出毒品過量將上國民法庭審理
雲林縣今年三月發生一起酒駕肇逃事件，王姓男子酒後超速撞上撿拾安全帽的李姓被害人，卻肇事逃逸，李姓被害人急救不治，又意外驗出體內安非他命過量，雲林地檢署依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴，成為雲林地方法院受理的首件國民法官案件，預計今年底前審理，相關庭期會另行公布，因該案非單純酒駕肇逃事件，對審理過程將是挑戰。
雲林地方法院受理首件國民法官案件，該案是雲林地檢署對王姓被告涉犯公共危險罪嫌起訴之地件，屬國民法官法第5條第1項第2款的應行國民參與審判案件，將由國民法官專庭負責審理，預計年底前開庭審理。
據起訴書內容，被告王姓男子在今年3月5日凌晨喝了啤酒、高粱酒之後，酒駕開車途經雲林縣斗六市雲林路，超速撞上撿拾安全帽的李姓男子，王停留2、3分鐘後，竟未報警或協助救護，就開車離去。
李姓男子送醫不治，但身上卻被驗出甲基安非他命過量，警方事後尋獲王姓男子，測得其吐氣酒精濃度達每公升0.52毫克。雲林地檢署依刑事訴訟法、國民法官法對王姓男子提起公訴，成為雲林地方法院受理的首件國民法官案件。
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