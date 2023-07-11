法官憂殺女友判無期等假釋太久改判15年 凶手又上訴想減刑

健身教練張育銘不滿女友分手，以整理搬家物品為由約女友回到租屋處，趁女友背對他時勒斃，新北地方法院依殺人罪判無期徒刑。台灣高等法院認為「無期徒刑等假釋太久」，上月6日改判15年徒刑，輿論炸鍋，死者親屬批評「這樣的人不關到死，好嗎?」。但除檢方上訴，張也主張「有自首」而上訴，高院今開訊問庭，他希望再減刑。

36歲的張育銘不甘女友去年1、2月間分手，先在網站YouTube上搜尋殺人手法，又向朋友透露殺女友的念頭，並將女友約到原本兩人同住的租屋處見面，因無法接受分手事實，趁女友背對他時將她勒斃。張勒死女友後打電話給好友，稱要自殺並交代後事，警方獲報趕到場，張將門反鎖後持刀自戕，員警及時救下。

新北地院認為張育銘打給友人，只是表達自殺意願，沒要求對方報警，見警方到場後還鎖門，不符合自首要件。張僅因無法接受女友分手並另結新歡，就殺害女友，新北院認為不值得同情，且他勒住女友長達2至3分鐘，女友不停掙扎卻不停手，手段殘忍。

張育銘曾與多人因行車糾紛發生衝突，女友生前也曾向朋友透露張讓她感到不安、害怕，一審認為張欠缺自我控管情緒能力，依賴暴力解決問題，而這也是兩人感情生變的主因。張一再表示是因第三者介入，才會產生殺人想法，沒能反省自己如恐怖情人的交往模式，犯後態度欠佳，一審判他無期徒刑。

但高院認為，從案發前張傳送給友人的訊息來看，可見對女友仍有不捨之情，且死者是遭勒斃，四肢無抵抗傷、身上少有抵抗或防禦性傷勢；扣案西瓜刀刀刃血跡所檢出的也是張的DNA型別，因此「不能以他事發前曾上網買西瓜刀、搜尋刀法」，就認為是預謀殺人，因此撤銷改判。

刑法規定無期徒刑執行逾25年始得假釋，實證統計無期徒刑假釋執行期間比法律規定多30%，高院考量張現在的年紀，在現行法律規定下，若量處無期徒刑，等到假釋時能否復歸社會，還是個問題，因此改判15年刑。判決一出爐，引發民眾不滿，質疑「才15年，關8年就假釋，一條命8年」。