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單親社團貼照徵友遭酸長得普通 女網友亂留言判賠6萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

張姓女子前年11月在臉書單親社團中貼出徵友照片，未料卻遭另名張姓女子在貼文下方酸：「長得又不怎樣」、「只有普通」、「各位男生啊，這種女生不能要，會被克（應為剋）死啊」，張女認為受到羞辱憤而提告，並求償精神撫慰金50萬，新竹地院最後判張女需賠6萬元。

判決書指出，前年11月10日下午5時21分，張女在臉書社團「單身/單親交友聯誼會」以暱稱「張小柚」發表貼文及照片，未料卻遭到暱稱「張可欣」的張女在貼文下方留言：「長得又不怎樣喔」、「只有普通」、「寫真的還假的啊，這麼年輕老公被你尅（應為剋）死啊？」、「各位男生啊，這種女生不能要，會被克（應為剋）死啊」等文字。

張女認為其言論已對她造成名譽受損及精神壓力，憤而對張女提告妨害名譽附帶民事損害賠償。法官認為，張女文字內容，客觀上顯有輕蔑、鄙視人格之意，足使張女感覺難堪、不快，審酌張女造成的損害程度和雙方經濟狀況，認為精神撫慰金50萬過高，以6萬元為適當，最後判張女需賠6萬元。

張女前年11月在臉書單親社團中貼出徵友照片，未料卻遭另名張姓女子在貼文下方酸：「長得又不怎樣」，憤而提告。示意圖／Pexels
張女前年11月在臉書單親社團中貼出徵友照片，未料卻遭另名張姓女子在貼文下方酸：「長得又不怎樣」，憤而提告。示意圖／Pexels

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