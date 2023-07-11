單親社團貼照徵友遭酸長得普通 女網友亂留言判賠6萬

張姓女子前年11月在臉書單親社團中貼出徵友照片，未料卻遭另名張姓女子在貼文下方酸：「長得又不怎樣」、「只有普通」、「各位男生啊，這種女生不能要，會被克（應為剋）死啊」，張女認為受到羞辱憤而提告，並求償精神撫慰金50萬，新竹地院最後判張女需賠6萬元。

判決書指出，前年11月10日下午5時21分，張女在臉書社團「單身/單親交友聯誼會」以暱稱「張小柚」發表貼文及照片，未料卻遭到暱稱「張可欣」的張女在貼文下方留言：「長得又不怎樣喔」、「只有普通」、「寫真的還假的啊，這麼年輕老公被你尅（應為剋）死啊？」、「各位男生啊，這種女生不能要，會被克（應為剋）死啊」等文字。