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嘿咻到一半吵架變全武行 台中年輕男女互捏乳頭、踹下體
台中劉姓男子在夜店認識1名女子相約發生性行為，過程中卻因細故起了口角，劉不顧彼此一絲不掛竟大打出手，還朝女子掐脖、用力捏乳頭並強壓床上，對方也不甘示弱臨走前踹了劉下體，因雙方事後達成調解、撤告；法院考量劉未能控制情緒，依強制罪判他拘役50日，可上訴。
檢方起訴指出，劉男和女子先前在夜店認識，2人2022年12月10日相約在劉男住家發生性行為，未料過程中卻因故起了口角，一言不合下劉先是掐住女子脖子還用力捏她乳頭，造成對方雙手多處擦傷、瘀青。
女子試圖逃離時又慘遭劉將她雙手壓制在床上並再度掐脖，後來女子掙脫穿衣服正要離開前，一時氣不過又以腳踹劉男肚子、下體，害他整個人摔在地上受傷。
案發後劉男、女子互控傷害罪嫌，也都有提出相關驗傷報告佐證，檢方認定劉男涉犯傷害、強制罪嫌，女子則涉犯傷害罪嫌，偵結將2人向法院聲請簡易判決處刑。
審理期間由於劉男、女子達成調解，雙雙就告訴乃論的傷害罪嫌部分撤告，法院判處女子公訴不受理。
另劉男被訴強制部分因屬非告訴乃論，法院考量他未能控制情緒，但犯後坦承、和女子達成調解，對方也不願意追究等，依強制罪判他拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。
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