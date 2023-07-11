為百萬利益拐賣乾弟出國摘器官 3嫌判刑最重5年半

從事詐團人力仲介的謝姓男子為了百萬利益，與蔡姓男子、林姓女子合謀，把黃姓乾弟弟拐賣到柬埔寨摘器官，最後因買家取消交易未得逞；桃園地院審理此案，今依人口販運法「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪」判謝男5年6月、蔡男2年4月、林女3年4月徒刑。全案可上訴。

檢警調查，謝男與黃男相識多年，是拜把兄弟，但謝從網路上得知柬埔寨有器官買賣，為了百萬利益，選擇出賣黃男。謝以出國從事行政工作可月入6、7萬元騙黃男出國，再透過蔡男與林女搭上線，由林女負責尋找柬埔寨掮客和買家，蔡、王2人負責辦理出國相關事宜及接送黃男出國。

林女透過手機通訊軟體TELEGRAM與柬埔寨掮客「葉謹言」聯繫，因「葉謹言」稱「人接到！驗貨完，保底一百，不論配對率」，雙方談定酬金，今年七月底就將黃男送出國，但後來柬埔寨方面稱「現在這個人原本的貨主找到配對人，所以沒要，你這個人，豬商自己接走」，蔡男只好聯絡柬埔寨綽號「柳丁」的男子，向黃男供出實情，由黃男自行買機票逃回台灣。

審理時，謝男否認犯行，辯稱自己只是介紹工作給黃男，不知賣器官情事，但蔡男緊咬謝男知情，還說因為人是謝男找的，所以在討論酬金分配時，講好謝男可拿80萬元。林女則是坦承犯行，但表示自己都是和蔡男聯絡，不知謝、蔡2人如何分工分潤。