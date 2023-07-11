快訊

清水池挖出「3塊棕色果凍」以為是肉靈芝 專家鑑定後更嗨：比恐龍還老的生物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為百萬利益拐賣乾弟出國摘器官 3嫌判刑最重5年半

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

從事詐團人力仲介的謝姓男子為了百萬利益，與蔡姓男子、林姓女子合謀，把黃姓乾弟弟拐賣到柬埔寨器官，最後因買家取消交易未得逞；桃園地院審理此案，今依人口販運法「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪」判謝男5年6月、蔡男2年4月、林女3年4月徒刑。全案可上訴。

檢警調查，謝男與黃男相識多年，是拜把兄弟，但謝從網路上得知柬埔寨有器官買賣，為了百萬利益，選擇出賣黃男。謝以出國從事行政工作可月入6、7萬元騙黃男出國，再透過蔡男與林女搭上線，由林女負責尋找柬埔寨掮客和買家，蔡、王2人負責辦理出國相關事宜及接送黃男出國。

林女透過手機通訊軟體TELEGRAM與柬埔寨掮客「葉謹言」聯繫，因「葉謹言」稱「人接到！驗貨完，保底一百，不論配對率」，雙方談定酬金，今年七月底就將黃男送出國，但後來柬埔寨方面稱「現在這個人原本的貨主找到配對人，所以沒要，你這個人，豬商自己接走」，蔡男只好聯絡柬埔寨綽號「柳丁」的男子，向黃男供出實情，由黃男自行買機票逃回台灣。

審理時，謝男否認犯行，辯稱自己只是介紹工作給黃男，不知賣器官情事，但蔡男緊咬謝男知情，還說因為人是謝男找的，所以在討論酬金分配時，講好謝男可拿80萬元。林女則是坦承犯行，但表示自己都是和蔡男聯絡，不知謝、蔡2人如何分工分潤。

合議庭指出，林女與蔡男犯行有考量2人作案未遂和犯後坦承減輕其刑，謝男部分僅考量作案未遂減刑，全案可上訴。

謝姓男子為了百萬利益拐賣乾弟出國摘器官，今天被桃園地院判刑。記者陳俊智/攝影
謝姓男子為了百萬利益拐賣乾弟出國摘器官，今天被桃園地院判刑。記者陳俊智/攝影

柬埔寨 器官 掮客

延伸閱讀

「地名說了相遇故事」 國台圖攜手台史博述說多元文化

南韓美女網紅魂斷柬埔寨…警還原現場揭「屍體內褲穿反」：疑遭侵犯

影／宜蘭童玩節國際亮點 柬埔寨「法爾劇團」首演打頭陣

台版柬埔寨案 士林地院裁定主嫌、警所長等6人羈押

相關新聞

潑汽油燒死尪！前空姐今開庭確診 要律師做這事求翻盤

台中市李姓前空姐，離職後與小8歲楊男結婚，婚後婆媳緊張，曾鬧家暴，李女不滿丈夫態度，也不滿公婆提告，前年3月間與丈夫理論...

養豬場事件遭告發 陳明文批黃越宏是誹謗前科犯「定告到底」

立委陳明文養豬場事件今天遭司改黨主席張靜、媒體人黃越宏向最高檢察署告發涉圖利、背信等罪；陳明文表示，陳冠廷經營的新式養豬...

酒後肇逃案外案 事故死者驗出毒品過量將上國民法庭審理

雲林縣今年三月發生一起酒駕肇逃事件，王姓男子酒後超速撞上撿拾安全帽的李姓被害人，卻肇事逃逸，李姓被害人急救不治，又意外驗...

單親社團貼照徵友遭酸長得普通 女網友亂留言判賠6萬

張姓女子前年11月在臉書單親社團中貼出徵友照片，未料卻遭另名張姓女子在貼文下方酸：「長得又不怎樣」、「只有普通」、「各位...

嘿咻到一半吵架變全武行 台中年輕男女互捏乳頭、踹下體

台中劉姓男子在夜店認識1名女子相約發生性行為，過程中卻因細故起了口角，劉不顧彼此一絲不掛竟大打出手，還朝女子掐脖、用力捏...

為百萬利益拐賣乾弟出國摘器官 3嫌判刑最重5年半

從事詐團人力仲介的謝姓男子為了百萬利益，與蔡姓男子、林姓女子合謀，把黃姓乾弟弟拐賣到柬埔寨摘器官，最後因買家取消交易未得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦