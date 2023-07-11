潑汽油燒死尪！前空姐今開庭確診 要律師做這事求翻盤

台中市李姓前空姐，離職後與小8歲楊男結婚，婚後婆媳緊張，曾鬧家暴，李女不滿丈夫態度，也不滿公婆提告，前年3月間與丈夫理論後，拿汽油朝潑灑，燒死丈夫，李女被稱為「驚世媳婦」，二審今年初判刑15年，更一審今開庭，李女確診未出庭，委律師要求勘驗案發時她手機錄製影片，「逐幀截圖」，以釐清她有無殺人犯意。

46歲李姓前空姐涉在前年3月間與丈夫爭吵後，買汽油潑灑在楊姓丈夫身上，點燃打火機後，造成丈夫全身八成面積燒燙傷，送醫不治，全案二審判刑15年後，最高法院發回台中高分院更一審。

更一審今天開庭，李女因在台中看守所確診新冠肺炎，法官為提解李女到場，但李女昨天仍接見律師，委由律師在今天提出抗辯意旨。

李女律師指出，根據一、二審的勘驗影片資料可知，楊姓丈夫在李女持打火機點火時，有警告「有油氣就會燃燒」，而李女有先後退幾步後，才說「I dont care（我不在乎）」，而李女該句說話，只是口頭逞強，並非有意要點燃楊身上汽油。

李女律師也說，楊男身上汽油會點燃，主要是因李女點打火機時，先引燃了被噴濺在自己手上的汽油，楊男為了協助滅火，才引燃自己身上火勢。

李女律師指出，希望法官委由刑事局針對李女當時拍攝的影片，從時間2分至2分9秒部分，以每秒30幀的解析度，「逐幀」截圖，有利於釐清當時案發經過。

受命法官聽取李女律師與檢察官意見後，安排8月初再開庭審理，屆時會勘驗相關的手機錄影畫面，以確認相關案發經過，若屆時刑事局已截圖完畢，也會一併提示。