快訊

《BBC》性醜聞逆轉？當事人找律師：媽媽指控全是垃圾

彰化爆「房思琪」翻版至少10女學生受害 補教界急回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

養豬場事件遭告發 陳明文批黃越宏是誹謗前科犯「定告到底」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

立委陳明文養豬場事件今天遭司改黨主席張靜、媒體人黃越宏向最高檢察署告發涉圖利、背信等罪；陳明文表示，陳冠廷經營的新式養豬畜牧場完全合法，指黃越宏是經法院認證曾捏造不實內容加重誹謗的前科犯，這次他絕對也提告到底，捍衛名譽！

陳明文表示，關於陳冠廷所經營的新式養豬畜牧場，陳冠廷稍早已說明其相關的貸款均依法令辦理，所獲得之補助，也屬於公務人員利益衝突迴避法第14條第1項第3款「基於法定身分依法令規定申請之補助」之規定，完全合法！

陳明文也表示，本事件所引起的相關不實指控均已逐一澄清；但黃越宏先生是經法院認證曾捏造不實內容加重誹謗本人的前科犯（台灣高等法院109年上易字第1058號刑事判決，黃越宏犯散布文字誹謗罪處拘役30日；台灣高等法院110年上字第1128號民事判決，黃越宏應賠償陳明文新台幣60萬元）。

陳明文最後強調，這次本人絕對也提告到底，捍衛名譽！

陳冠廷的嘉義竹崎養豬場今遭司改黨主席張靜等人到最高檢察署告發涉圖利、背信等罪；陳明文捍衛名譽，告到底。圖／聯合報系資料照
陳冠廷的嘉義竹崎養豬場今遭司改黨主席張靜等人到最高檢察署告發涉圖利、背信等罪；陳明文捍衛名譽，告到底。圖／聯合報系資料照

陳明文 養豬場 陳冠廷

延伸閱讀

養豬場遭告發…陳冠廷：不要濫用司法資源 證據可受檢驗

陳明文父子遭指違反利益衝突 綠委：合法申請補助

徐巧芯向監院檢舉陳明文違法 未利益迴避

陳冠廷養豬場再爆排廢水？ 嘉義縣府：採水送驗依規定辦理

相關新聞

李伯道4度性騷擾仍能「風光退休」 婦團：司法院作法不符社會期待

懲戒法院前院長李伯道涉嫌四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌申訴後，李伯道「提前退休」並在上周五低調接受司法...

養豬場事件遭告發 陳明文批黃越宏是誹謗前科犯「定告到底」

立委陳明文養豬場事件今天遭司改黨主席張靜、媒體人黃越宏向最高檢察署告發涉圖利、背信等罪；陳明文表示，陳冠廷經營的新式養豬...

鋼鐵人陸資爭議 高市府：所有作為根據投審會認定結果

台灣職籃PLG高雄17直播鋼鐵人遭媒體報導質疑背後金主有中資疑慮，鋼鐵人董事長黃哲寬求償記者跟媒體各100萬元，法官審酌...

桃園男子持玩具槍搶超商得手8萬現金 檢警認定不算強盜

桃園一名蔡姓男子今年6月持玩具槍搶劫超商，得手8萬多元，事後在父親陪同下自首並繳回全數犯罪所得，供稱動機是「想吃牢飯」；...

移工騎電動車超速被舉發改裝 法官認沒客觀證據撤銷罰單

阮姓移工去年騎一輛微型電動二輪車（電動自行車）在苗栗縣超速，警方依公路總局函釋，以時速超過27.5公里的標準，加開一項變...

越籍逃逸移工貪薪高 偽造居服員證書照顧老翁

越南籍弄氏女子居留期滿後滯留台灣工作，由於看護工薪水較廠工高，弄女花了8000元請人偽造長照居服員證書，之後由柯姓女子引...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦