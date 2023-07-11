養豬場事件遭告發 陳明文批黃越宏是誹謗前科犯「定告到底」

立委陳明文養豬場事件今天遭司改黨主席張靜、媒體人黃越宏向最高檢察署告發涉圖利、背信等罪；陳明文表示，陳冠廷經營的新式養豬畜牧場完全合法，指黃越宏是經法院認證曾捏造不實內容加重誹謗的前科犯，這次他絕對也提告到底，捍衛名譽！

陳明文表示，關於陳冠廷所經營的新式養豬畜牧場，陳冠廷稍早已說明其相關的貸款均依法令辦理，所獲得之補助，也屬於公務人員利益衝突迴避法第14條第1項第3款「基於法定身分依法令規定申請之補助」之規定，完全合法！

陳明文也表示，本事件所引起的相關不實指控均已逐一澄清；但黃越宏先生是經法院認證曾捏造不實內容加重誹謗本人的前科犯（台灣高等法院109年上易字第1058號刑事判決，黃越宏犯散布文字誹謗罪處拘役30日；台灣高等法院110年上字第1128號民事判決，黃越宏應賠償陳明文新台幣60萬元）。