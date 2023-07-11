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李伯道4度性騷擾仍能「風光退休」 婦團：司法院作法不符社會期待

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

懲戒法院前院長李伯道涉嫌四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌申訴後，李伯道「提前退休」並在上周五低調接受司法院約談；婦女團體認為，司法院讓李伯道「風光退休」不符社會期待，做法令人存疑，而受害人在一堆法官環境中工作，仍無法受到保護，令人沈痛。

婦女救援基金會董事、律師許杏宜指出，懲戒法院院長是是法官，也是監督法官的角色，權力是重中之重、大中之大，權力越高應受到更高的監督標準檢視。

許杏宜說，司法院讓李伯道退休作為「立即有效補救」措施，做法與過去民間常見的留職停薪、平調平轉、明降暗升的傳統處理方式如出一轍，顯示司法院還停留在舊時代的觀念，呼籲司法院拿出法律人的魄力和嚴謹，公平合理處置李伯道性騷案，藉此作為處理性騷案件的典範。

許杏宜說，李伯道案中的受害人害怕被報復、個資相貌被曝光，並產生自我懷疑的心情，這是性騷擾受害者的共同寫照，令人沉痛的是本案受害人在一堆法官環境中工作，仍沒有辦法保護她，讓她產生恐懼心情，這是對職場環境最大的諷刺。

婦女新知基金會常務監事、律師莊喬汝指出，性騷擾本質是巨大的權力關係，被害人不敢申訴就是擔心、不相信機關公開公正的處理，司法院處理方式落實被害人的擔憂。

勵馨社會福利事業基金會副執行長王淑芬表示，司法院讓李伯道「風光退休」不符合社會期待，如果被害人不申訴，主管就不處理嗎？不申訴就代表不用作內部調查嗎？她質疑風光退休是唯一可行的方式？司法系統內部存在極度權力不對等的關係，如何讓員工能夠信任內部調查的公平性，是未來努力的方向。

她說，司法院做法令人存疑，難以成為全國公務機關、民間企業的表率，希望司法院能自請調查自清，尤其李伯道位階高，擔心被害人不只一位，恐有更多被害人不敢申訴，認為司法院不是讓李伯道退休就結束，應該啟動自清的調查、職務監督。

台灣婦女團體全國聯合會副理事長王瓊枝，她心中感到非常沉痛，性騷擾沒有處理好，將嚴重打擊民眾信心，她認為加強性平教育是不分年齡職業，司法界更負有重大意義。

懲戒法院前院長李伯道涉嫌四度性騷擾女部屬，婦女團體認為，司法院讓李伯道「風光退休」不符社會期待，做法令人存疑，而受害人在一堆法官環境中工作，仍無法受到保護，令人沈痛。記者林孟潔／攝影
懲戒法院前院長李伯道涉嫌四度性騷擾女部屬，婦女團體認為，司法院讓李伯道「風光退休」不符社會期待，做法令人存疑，而受害人在一堆法官環境中工作，仍無法受到保護，令人沈痛。記者林孟潔／攝影

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