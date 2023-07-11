越籍逃逸移工貪薪高 偽造居服員證書照顧老翁

越南籍弄氏女子居留期滿後滯留台灣工作，由於看護工薪水較廠工高，弄女花了8000元請人偽造長照居服員證書，之後由柯姓女子引介到醫院擔任看護，工作不到1個月就被逮到。高雄地檢署偵結，今依偽造特種文書罪起訴弄女。

檢方調查，弄女居留證為2017年至2020年6月，但她居留期滿後卻違規留在台灣，四處打工度日，去年8、9月間，她為了進入醫院擔任看護工，賺取較高的薪水，請人幫她偽造居留證跟長照居服員訓練結業證書。

弄女後來認識擔任人力仲介的柯姓女子，約好每個月給柯女8400元，由柯女安排她到醫院擔任看護，今年1月成功到高雄醫學大學附設醫院照顧潘姓老翁。

結果工作不到1個月，弄女就被移民署專勤隊員查獲，專勤隊員發現弄女居留證、長照結業證書都是偽造，根本從未受過相關訓練，被依違反就業服務法、偽造特種文書等罪移送高雄地檢署偵辦。