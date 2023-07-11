延宕調查李伯道性騷案 立委：如何讓人相信法律可給公道？

懲戒法院前院長李伯道涉嫌四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌申訴後，李伯道「提前退休」並在上周五低調接受司法院約談；司改會今舉行記者會，立委王婉諭、范雲皆透過影片表示，要求司法院說明延宕啟動申評會的原因、檢討性平機制，並呼籲修正性平三法和法官法。

王婉諭指出，法院擔任維護法治的角色，但如果連法院內部的申訴機制都沒有辦法讓被害人信任、讓加害人得到應有的究責，只會讓人民對司法更加不信任。此次被害人表示在李伯道院長離開後再調查，但在加害人退休之後，又過了40幾天，司法院遲沒有通報申評會，更沒有啟動相關機制。

王婉諭呼籲司法院應該盡速向國人說明清楚，為何在李伯道性騷擾案件中延宕程序，未來司法院在知悉性騷擾案件後，應建立明確機制和補救措施，她同時認為希望強化監督司法體系當中的性騷擾及不法行為，立法院除性平三法外，連法官法都應一併修法，希望能讓司法首長及長官受到監督和懲戒，才能讓司法重拾人民的信任，司法院應該好好來面對，並從制度面來訂出相關補償、監督和管理機制。

范雲指出，她支持司改會的訴求，呼籲司法院應該全面盤整性騷擾跟性平的相關機制，才能夠回應這一波#MeToo的受害者；她說，如果制度沒有改革，被害人等於是必須在輿論中被評判，被迫要透過自揭傷疤的方式，才能夠尋求他所想要的正義。