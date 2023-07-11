快訊

中職／陳凱倫引退因性侵未遂…尖山國中第一版聲明惹眾怒「改口確定解僱」

LISA也死會了？爆巴黎約會「世界首富3公子」 男方身分背景曝光

性侵百人的美國「金牌狼醫」：監獄服刑中遭囚犯砍成重傷

4500元就賣了女友洗澡的私密照 卻賠了150萬元才獲判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓男子偷拍陳姓女友洗澡私密照，獲緩起訴處分，李沒警惕，又將拍攝的女友私密照以4500元出售，陳女再提告，李賠150萬元，雙方和解，台北地院依販賣無故竊錄他人非公開身體隱私部位罪判李有期徒刑10月，緩刑3年。可上訴。

李與陳女2010年至2017年是男女朋友關係，李於兩人有親密關係時，數度竊拍陳女的入浴照、性愛照，陳女察覺，對李提出妨害秘密告訴，檢方偵辦，李與陳女調解成立，檢察官處分李緩起訴確定。

不過，李獲得緩起訴處分確定後，又將竊拍女友的私密照片以4500元出售，他將照片所存取雲端的連結提供給買方，陳女再次提告，台北市警中山分局查辦，檢方起訴李，法院審理時，李認罪，

判決書指出，李不以正途獲取財物，竟以與陳女交往拍攝的隱私照片為販售標的，造成陳女身心受創，欠缺尊重他人隱私的觀念，考量李坦承犯行，與陳女以150萬元達成和解且履行完畢，審酌他自陳碩士畢業、從事設計師工作，判刑10月，並宣告緩刑3年，犯罪所得4500元沒收。

李姓男子偷拍陳姓女友洗澡私密照，獲緩起訴處分，李沒警惕，又將拍攝的女友私密照以4500元出售。示意圖／ingimage
李姓男子偷拍陳姓女友洗澡私密照，獲緩起訴處分，李沒警惕，又將拍攝的女友私密照以4500元出售。示意圖／ingimage

女友 提告

延伸閱讀

女友結識韓國歐巴還拿他錢墮胎 菲國移工勒死她再求輕判

陪女友看周杰倫演唱會 男子海南失蹤離奇溺亡

用手機「24小時」收看女友全裸、半裸實況轉播 判刑10年

捲台南經發局前局長陳凱凌超貸案 建商付600萬可望緩刑

相關新聞

稅捐處揪出藏億元保險 電玩大亨2000萬欠稅肯繳了

新北市林姓男子昔日經營電玩事業有成，卻滯欠逾2千萬娛樂稅10多年，欠稅人被移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，祭出...

高雄鋼鐵人遭爆陸資背景 法院認應符實情...董座告媒體吞敗

黑人陳建州創辦的PLG職籃聯盟，2021年加入高雄17直播鋼鐵人隊，主場設在高雄，卻被上報質疑背後金主有錄資背景，氣得鋼...

五億生案再議今分案...最快20天內決定是否發回見真章

台中市身價五億元賴姓高中生墜樓案，檢方上月底偵結，夏姓配偶殺人罪部分獲不起訴，賴母律師4日遞狀再審，台中地檢署認無理由，...

南檢前檢察官涉違法監聽案 二審逆轉改判林仲斌無罪

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵辦案件時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽...

2020大選亡國感？向心夫婦限境1333天是不是共諜？查3年多還在查

影響2020年總統大選的港商中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦違反國家安全法案，台北地檢署今年4月第二次不起訴處分後，職...

翁茂鍾服社會勞動還能批公文 檢察長周章欽幫「媒合」判罰俸1年

富商翁茂鍾與審檢調警不當往來，輿論非議，多名法界人士遭彈劾，其中時任台南地檢署檢察長周章欽被控安排翁茂鍾以不實方式協助完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦