4500元就賣了女友洗澡的私密照 卻賠了150萬元才獲判緩刑

李姓男子偷拍陳姓女友洗澡私密照，獲緩起訴處分，李沒警惕，又將拍攝的女友私密照以4500元出售，陳女再提告，李賠150萬元，雙方和解，台北地院依販賣無故竊錄他人非公開身體隱私部位罪判李有期徒刑10月，緩刑3年。可上訴。

李與陳女2010年至2017年是男女朋友關係，李於兩人有親密關係時，數度竊拍陳女的入浴照、性愛照，陳女察覺，對李提出妨害秘密告訴，檢方偵辦，李與陳女調解成立，檢察官處分李緩起訴確定。

不過，李獲得緩起訴處分確定後，又將竊拍女友的私密照片以4500元出售，他將照片所存取雲端的連結提供給買方，陳女再次提告，台北市警中山分局查辦，檢方起訴李，法院審理時，李認罪，