4500元就賣了女友洗澡的私密照 卻賠了150萬元才獲判緩刑
李姓男子偷拍陳姓女友洗澡私密照，獲緩起訴處分，李沒警惕，又將拍攝的女友私密照以4500元出售，陳女再提告，李賠150萬元，雙方和解，台北地院依販賣無故竊錄他人非公開身體隱私部位罪判李有期徒刑10月，緩刑3年。可上訴。
李與陳女2010年至2017年是男女朋友關係，李於兩人有親密關係時，數度竊拍陳女的入浴照、性愛照，陳女察覺，對李提出妨害秘密告訴，檢方偵辦，李與陳女調解成立，檢察官處分李緩起訴確定。
不過，李獲得緩起訴處分確定後，又將竊拍女友的私密照片以4500元出售，他將照片所存取雲端的連結提供給買方，陳女再次提告，台北市警中山分局查辦，檢方起訴李，法院審理時，李認罪，
判決書指出，李不以正途獲取財物，竟以與陳女交往拍攝的隱私照片為販售標的，造成陳女身心受創，欠缺尊重他人隱私的觀念，考量李坦承犯行，與陳女以150萬元達成和解且履行完畢，審酌他自陳碩士畢業、從事設計師工作，判刑10月，並宣告緩刑3年，犯罪所得4500元沒收。
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