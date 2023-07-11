快訊

中職／陳凱倫引退因性侵未遂…尖山國中第一版聲明惹眾怒「改口確定解僱」

LISA也死會了？爆巴黎約會「世界首富3公子」 男方身分背景曝光

性侵百人的美國「金牌狼醫」：監獄服刑中遭囚犯砍成重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撿到悠遊卡拿去85℃、超商消費共520元 法官判罰5千元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子撿到何姓男子遺失的悠遊卡後，據為己用，拿去支付85℃門市消費、搭公車和到超商購物等共520元。檢方查出他涉案，偵訊後依侵占遺失物罪嫌起訴。陳男承認犯行，但未賠償何男損失，基隆地方法院審理時，判處罰金5000元。全案可上訴。

判決指出，陳男年11月29日近午在基隆市南榮路一家禮儀服務公司旁停車場，撿到何男掉落遺失的悠遊卡，意圖不法所有侵占並使用悠遊卡消費。

何男發現悠遊卡遺失後報案，警方查出持用何男悠遊卡消費的陳男身分後，通知到案說明，查出陳男去年12月2日到15日，先後在新竹市一家85℃門市消費161元，兩度搭乘苗栗客運分別付費22元和7元，在基隆市某停車場付費105元，四度在苗栗縣的便利超商，分別消費13、127、30和55元，合計共用悠遊卡付費520元。

陳男在警詢及檢察官偵訊時坦承犯案，並與何男指述情節相符，並有悠遊卡刷卡消費紀錄、監視錄影畫面照片等事證，檢方依侵占遺失物罪嫌起訴陳男。

法官審理後，認定陳男犯行，審酌他因一時貪念，欠缺尊重他人財產法治觀念，侵占何男悠遊卡顯非可取。考量陳男坦承犯行，但未賠償被害人損失，兼衡陳男素行、犯罪動機和手段等生活情狀，處罰金5000元，如易服勞役以1千元折算1日。

陳男侵占何男遺失的悠遊卡，使用卡片消費520元。基隆地方法院審理後，依侵占遺失物罪判處罰金5000元。記者邱瑞杰／攝影
陳男侵占何男遺失的悠遊卡，使用卡片消費520元。基隆地方法院審理後，依侵占遺失物罪判處罰金5000元。記者邱瑞杰／攝影

悠遊卡 侵占

延伸閱讀

TPASS通勤月票／拖補助款 悠遊卡董座：10日未撥款將止付運輸業

TPASS混血兒卡出籠攪亂台鐵基層怒 將急召票證廠商

TPASS1200月票基北北桃啟用 基隆通關順利也有不少「嗶嗶叫」

零錢太多又不想跑銀行？ 網推幾招「消除錢幣」妙招：超實用

相關新聞

稅捐處揪出藏億元保險 電玩大亨2000萬欠稅肯繳了

新北市林姓男子昔日經營電玩事業有成，卻滯欠逾2千萬娛樂稅10多年，欠稅人被移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，祭出...

高雄鋼鐵人遭爆陸資背景 法院認應符實情...董座告媒體吞敗

黑人陳建州創辦的PLG職籃聯盟，2021年加入高雄17直播鋼鐵人隊，主場設在高雄，卻被上報質疑背後金主有錄資背景，氣得鋼...

五億生案再議今分案...最快20天內決定是否發回見真章

台中市身價五億元賴姓高中生墜樓案，檢方上月底偵結，夏姓配偶殺人罪部分獲不起訴，賴母律師4日遞狀再審，台中地檢署認無理由，...

南檢前檢察官涉違法監聽案 二審逆轉改判林仲斌無罪

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵辦案件時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽...

2020大選亡國感？向心夫婦限境1333天是不是共諜？查3年多還在查

影響2020年總統大選的港商中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦違反國家安全法案，台北地檢署今年4月第二次不起訴處分後，職...

翁茂鍾服社會勞動還能批公文 檢察長周章欽幫「媒合」判罰俸1年

富商翁茂鍾與審檢調警不當往來，輿論非議，多名法界人士遭彈劾，其中時任台南地檢署檢察長周章欽被控安排翁茂鍾以不實方式協助完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦