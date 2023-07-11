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撿到悠遊卡拿去85℃、超商消費共520元 法官判罰5千元
陳姓男子撿到何姓男子遺失的悠遊卡後，據為己用，拿去支付85℃門市消費、搭公車和到超商購物等共520元。檢方查出他涉案，偵訊後依侵占遺失物罪嫌起訴。陳男承認犯行，但未賠償何男損失，基隆地方法院審理時，判處罰金5000元。全案可上訴。
判決指出，陳男年11月29日近午在基隆市南榮路一家禮儀服務公司旁停車場，撿到何男掉落遺失的悠遊卡，意圖不法所有侵占並使用悠遊卡消費。
何男發現悠遊卡遺失後報案，警方查出持用何男悠遊卡消費的陳男身分後，通知到案說明，查出陳男去年12月2日到15日，先後在新竹市一家85℃門市消費161元，兩度搭乘苗栗客運分別付費22元和7元，在基隆市某停車場付費105元，四度在苗栗縣的便利超商，分別消費13、127、30和55元，合計共用悠遊卡付費520元。
陳男在警詢及檢察官偵訊時坦承犯案，並與何男指述情節相符，並有悠遊卡刷卡消費紀錄、監視錄影畫面照片等事證，檢方依侵占遺失物罪嫌起訴陳男。
法官審理後，認定陳男犯行，審酌他因一時貪念，欠缺尊重他人財產法治觀念，侵占何男悠遊卡顯非可取。考量陳男坦承犯行，但未賠償被害人損失，兼衡陳男素行、犯罪動機和手段等生活情狀，處罰金5000元，如易服勞役以1千元折算1日。
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