快訊

中職／陳凱倫引退因性侵未遂…尖山國中第一版聲明惹眾怒「改口確定解僱」

LISA也死會了？爆巴黎約會「世界首富3公子」 男方身分背景曝光

性侵百人的美國「金牌狼醫」：監獄服刑中遭囚犯砍成重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女友結識韓國歐巴還拿他錢墮胎 菲國移工勒死她再求輕判

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

菲律賓移工迪歐尼不滿女友桑特結識韓國男子還自行墮胎，在旅館勒斃對方。迪歐尼傳訊息給菲國家人和桑特親人，友人咪西輾轉得知，打電話詢問迪歐尼，被告知「報警」。新竹地方法院依殺人罪判迪歐尼14年徒刑，執行完畢後驅逐出境。台灣高等法院今辯結，迪歐尼求輕判，讓他早日回菲國賺錢賠償；公設辯護人說「他是被激怒的」。

30歲的迪歐尼來台擔任產業移工4年多，和29歲的桑特在菲律賓時就已交往，迪歐尼為了賺錢娶她，交往1年後，他2018年選擇來台、到新竹縣新豐鄉的工廠工作。但因遠距因素，兩人疏遠而分手，但隔年桑特也申請來台、到竹北的科技廠擔任技術員，兩人舊情復燃。

兩人假日時雖會約會，關係卻不若以往，但迪歐尼仍想娶桑特，希望有天兩人可以辭掉工作回鄉，但桑特卻想繼續在台工作，迴避迪歐尼告白，迪歐尼懷疑她另結新歡。

去年8月13日晚間，兩人投宿竹北火車站前的旅社，卻同樣為了結不結婚而吵不停，翌日凌晨4、5點，桑特不答應結婚，迪歐尼怕女友拋下他，兩人肢體衝突，盛怒之下他用雙手掐住女友的頸部，等到回過神來，驚覺女友已經沒了呼吸。

迪歐尼第一時間未報警，反而伴屍超過2小時，直到早上6點36分菲籍友人才撥打119求救，救護人員和警察先後進入旅社，迪歐尼自首殺人。

新竹地院認為迪歐尼和桑特沒有嚴重仇怨，只因感情問題發生口角就萌生殺意，輕易剝奪對方的寶貴生命，死者家屬更要面對至親在異鄉遇難的喪親之痛，他嚴重破壞社會治安安定性，判14年徒刑。

迪歐尼認為一審刑期過重，提上訴。高院今審理，當法官提示案發現場與解剖照片時，迪歐尼的眼睛卻不看螢幕，兀自低頭。

高檢署公訴檢察官黃冠運認為迪歐尼犯罪事實明確，關於自首減刑在一審時就已經納入考量，判14年徒刑妥適，沒有再減刑的理由。

迪歐尼今只表示「知道我錯了」，沒多說什麼話，僅希望法院能幫忙聯繫菲國家人。公設辯護人表示，本案是因為被害人激怒迪歐尼，說有認識韓國人，還拿迪歐尼的錢來墮胎，他在下手後就已後悔；因對方家屬揚言將用菲律賓的法律求償，迪歐尼希望能早日返菲賺錢。

菲律賓移工迪歐尼不滿女友桑特結識韓國男子還自行墮胎，在旅館勒斃對方，台灣高等法院今辯論終結，迪歐尼懇求輕判。記者王宏舜／攝影
菲律賓移工迪歐尼不滿女友桑特結識韓國男子還自行墮胎，在旅館勒斃對方，台灣高等法院今辯論終結，迪歐尼懇求輕判。記者王宏舜／攝影

女友 菲律賓 自首 墮胎

延伸閱讀

陪女友看周杰倫演唱會 男子海南失蹤離奇溺亡

用手機「24小時」收看女友全裸、半裸實況轉播 判刑10年

與校花女友第一次愛愛！男當下「1反應」退縮：好怕玷污她

男移工不想分手竟性侵又恐嚇 女友幫求情換緩刑

相關新聞

稅捐處揪出藏億元保險 電玩大亨2000萬欠稅肯繳了

新北市林姓男子昔日經營電玩事業有成，卻滯欠逾2千萬娛樂稅10多年，欠稅人被移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，祭出...

高雄鋼鐵人遭爆陸資背景 法院認應符實情...董座告媒體吞敗

黑人陳建州創辦的PLG職籃聯盟，2021年加入高雄17直播鋼鐵人隊，主場設在高雄，卻被上報質疑背後金主有錄資背景，氣得鋼...

五億生案再議今分案...最快20天內決定是否發回見真章

台中市身價五億元賴姓高中生墜樓案，檢方上月底偵結，夏姓配偶殺人罪部分獲不起訴，賴母律師4日遞狀再審，台中地檢署認無理由，...

南檢前檢察官涉違法監聽案 二審逆轉改判林仲斌無罪

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵辦案件時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽...

2020大選亡國感？向心夫婦限境1333天是不是共諜？查3年多還在查

影響2020年總統大選的港商中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦違反國家安全法案，台北地檢署今年4月第二次不起訴處分後，職...

翁茂鍾服社會勞動還能批公文 檢察長周章欽幫「媒合」判罰俸1年

富商翁茂鍾與審檢調警不當往來，輿論非議，多名法界人士遭彈劾，其中時任台南地檢署檢察長周章欽被控安排翁茂鍾以不實方式協助完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦