中油大林廠採購弊案 2工程師收廠商賄賂828萬重判12年、10年2月定讞

中油大林廠修護組工程師王福江、工務組工程師佘賜鴻承辦採購招標業務，多次向廠商收賄共828萬元，其中王收賄高達29次，最高法院依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪判王12年、佘10年2月徒刑定讞。

判決指出，中油大林煉油廠儲存石油化學品的油槽，依使用情形每5年須開槽檢查，油槽內裝有可撓性泡沫軟管，上接油槽浮頂，下接油槽底板，當浮頂因槽內油品液位高低上下浮動時，可隨浮頂上下落在相同位置而不會遭浮頂支柱壓毀破損，全球僅4家廠商生產。

中油大林廠於油槽開放檢修前後會辦理採購業務，發包廠商施作更換可撓性泡沫軟管等工程，投標廠商為避免削價競爭而導致利潤降低，串連共謀圍標，並和承辦業務的王福江談妥，若圍標成功則支付王標案採購金額2%的賄款；檢調偵辦期間也發現佘收賄。

王福江2008年至2015年收賄達29次，共計673餘萬元，佘2014年至2015年收賄4次共155餘萬元；王坦承犯行並繳回犯罪所得，但表示自己並非公務員，犯的是背信罪而非貪汙；佘則否認犯行，一審依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判王12年、佘10年2月徒刑，各褫奪公權4年。