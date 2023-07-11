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李伯道四度性騷擾仍退休 司改會五大質疑批司法院處置誤導社會大眾

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

懲戒法院前院長李伯道涉嫌四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌申訴後，李伯道「提前退休」並在上周五低調接受司法院約談；民間司法改革基金會今開記者會對司法院提出5大質疑，批司法院處理方式誤導社會大眾，葬送司法公信力，並要求盡速修正法官法。

司改會提出3點訴求，包括司法院對於李伯道性騷案件處理失當，台北市政府有責任釐清處置是否合法，供公眾檢驗與法律遵循；其二，司法院應盡速檢討司法機關處理性騷案件的法規、機制及具體落實情形，並公開向大眾說明。最後，立法院應於本月臨時會一併修正法官法，加強對司法首長及法官的職務監督，預防性騷擾及其他不當行為。

司改會董事長黃旭田指出，司法院除了讓李伯道退休，沒有其他作為，處理方式左支右絀，司改會曾提出法官法修正草案，明確要求首長應具備何種素養、如何選任、考核、解任，但可惜不在司法院重視的範圍內，也未得到立法院青睞，他希望藉由李伯道事件，立法院本月臨時會應修正法官法，若司法首長有行為違失，應立即免除職務，特任院長也應陳請總統解除職務，淘汰不適任的司法首長。

司改會副執行長李明洳表示，媒體上月20日報導李伯道性騷案件，司法院第一時間否認知情，並公開不實資訊，事後新聞稿稱讓李伯道退休，是性別工作平等法規定的「立即有效之糾正補救措施」，誤導社會對「立即有效糾正補救措施」的觀念，不希望司法院作為成為大眾參考範例。

她說，司改會提出五大疑問，包括司法院作為主持公平正義的憲法機關，僅有讓李伯道退休一途，沒有其他處理方式嗎？為何被害人無法信任申評會，司法院是否有採取措施，理解或排除被害人擔心的因素，讓被害人能信任申訴機制？

其二，縱使被害人第一時間因恐懼遭報復而不願申訴，但李伯道5月8日退休至6月20日媒體報導期間，司法院毫無作為，也未職務監督、調查是否有潛藏的其他被害人；李伯道離開後，司法院是否有再努力取得被害人理解以啟動申評會？或司法院認為，只要被害人未主動申訴，就不應對李伯道採取任何調查與究責行動？

其三，媒體報導李伯道性騷擾事件後，司法院一開始公開傳達不實資訊，能否發揮保護被害人的效果，或只是白白葬送司法院的公信力？

其四，司法院事後新聞稿已承認司法院長許宗力知悉李伯道性騷擾事件，卻在交接典禮上公開感謝、稱讚李伯道，宣揚對司法的貢獻，在被害人、國人眼中，又傳達了怎樣的性平價值？

最後，倘若讓李伯道「合法退休」是當下唯一的立即有效糾正補救及措施，司法院又如何對大眾說明，若事件中的加害人非屆齡退休，司法首長會不會束手無策、完全無法拿出辦法積極保護被害人，並究責加害人？

司改會和婦女團體開記者會對司法院提出五大質疑，批司法院處理方式誤導社會大眾，葬送司法公信力，並要求盡速修正法官法。記者林孟潔／攝影
司改會和婦女團體開記者會對司法院提出五大質疑，批司法院處理方式誤導社會大眾，葬送司法公信力，並要求盡速修正法官法。記者林孟潔／攝影

司法院 李伯道 性騷擾 退休

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