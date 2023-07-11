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五億生案再議今分案...最快20天內決定是否發回見真章

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市身價五億元賴姓高中生墜樓案，檢方上月底偵結，夏姓配偶殺人罪部分獲不起訴，賴母律師4日遞狀再審，台中地檢署認無理由，將卷證送台中高分檢審酌，台中高分檢今收卷後分案審酌此案是否調查完備，預計最快20天內會決定是否發回，由地檢署重啟調查。

據指出，根據法務部二審再議案件的辦案期限規定，若該案件屬於單純卷證的書面審酌，法務部是以20天為限，不過若涉及其他台中高分檢的「自為偵查」作為的話，時間可延長，但考慮到此案的社會矚目度，若此再議案在高分檢的審酌時間超過20天，但延長審酌時間「也不會太長」，判斷應會在20天內見真章。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳說，五億高中生之母的再議案件，台中高分檢已收到台中地檢署的案卷，已分案給富有偵辦經驗的檢察官，將盡速審酌此案偵查是否完備，此案會由有十餘年以上偵查、蒞庭、辦案績優、受肯定的檢察官負責，採取「團隊辦案」模式，去研究、討論、檢視、審查此案。

吳萃芳說，此案由分案檢察官審酌，調查是否完備，如果有需要發函專業單位，進行「自為偵查」時，也會考量地檢署的負擔，先行調取相關資料，若是涉及到複雜的偵查程序，則可能需發回台中地檢署重啟調查，但此案是否發回台中地檢署調查，抑或是駁回再議聲請，仍需視後續審酌結果，才有定論。

最高檢察署檢察總長邢泰釗因此案國人關注，7日時彙整相關國人意見，發交給台中高分檢指派富有偵查經驗的檢察官，依刑事訴訟法規定，予以審酌偵查是否完備，以安定民心，也將調查結果，陳報台灣高檢署、最高檢察署。

賴母委任律師許哲維上月26日收到處分書後，昨早前往台中地檢署遞狀，聲請再議，再議書狀分為三大方向，針對不起訴處分書中賴生死因的動機、遺體傷勢疑點，以及案發現場的採證，提出疑問。

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶（圖中）涉殺人罪獲不起訴，賴母律師聲請再議，台中高分檢今分案。圖／本報資料照
台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶（圖中）涉殺人罪獲不起訴，賴母律師聲請再議，台中高分檢今分案。圖／本報資料照

檢察官 法務部 律師 高中生

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