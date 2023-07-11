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鄰家漏水沒修好告上法院 僱工幫修費用鄰居埋單

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣陳姓男子主張鄰居魏家管線破損漏水、老舊，導致陳家滲水汙漬、發霉及壁癌，因此提起訴訟，要求由自己僱工進入魏家修復。法院判決陳男勝訴，魏男應容忍陳男僱工進入屋內進行漏水修繕工程，直至不再漏水，並應支付雙方房屋修繕費用41萬餘元。可上訴。

陳男位於太保市的房子與魏男相鄰，為連棟透天房屋，因魏家的2、3樓浴廁緊靠房屋共用壁，疑浴廁施工不善，並有管線破損漏水情形，導致陳家2、3樓地板、牆面及天花板有明顯滲水汙漬、發霉及壁癌。又魏家4樓露台牆壁龜裂滲漏水，造成陳家4樓滲水汙漬及壁癌。

陳男提出土木技師公會鑑定佐證魏男沒有妥善保管及修繕房屋，放任漏水擴散，應負損害賠償責任，向法院提起修復漏水訴訟，訴請魏男應容忍他僱工進入魏家房屋修繕漏水，並給付雙方房屋修繕費用，共41萬3868元。

魏男反駁，雙方在2017年已就漏水問題達成和解，修繕後不再有漏水情形，陳家的滲漏水，是陳男擅自變更屋頂設計為斜面、材質改用琉璃鋼瓦、沒有施作排水槽，導致屋頂雨水不停沖擊魏家4樓露台地板，破壞露台防水漆，積水從露台地板滲漏水至陳家4樓，也導致魏家3樓及神明廳滲漏水，最終積水流至陳家。是陳男擅自變更房屋設計所造成，他已盡善良管理人的注意義務，並沒有過失，不構成侵權行為。主張陳男也有過失，應該減輕賠償責任。如果房屋必須修繕，自己處理，2個月內即可完工。

法院審理，採納土木技師公會、技師鑑定結果，陳家2、3、4樓的滲漏水，應由魏男負責。對於魏男抗辯雙方2017年調解修繕後不再漏水，法官認為因工程沒有施作妥當或有新的漏水處，導致陳家滲漏水，修繕結果仍持續發生滲漏水，讓陳男失去信賴，陳男請求僱工進入修復有理。另依據土木技師公會鑑定報告所載修繕費用41萬3868元（陳家修繕費13萬9100元、魏家修繕費27萬4768元）裁處。

嘉義地院判決，魏男應容忍陳男僱工進入房屋進行漏水修繕工程，修繕至不再漏水狀態及給付41萬3868元修繕費。

嘉義縣陳男認為鄰居房屋漏水修繕沒做好，導致自家房屋滲漏水，提起修復漏水訴訟。圖／本報資料照片
嘉義縣陳男認為鄰居房屋漏水修繕沒做好，導致自家房屋滲漏水，提起修復漏水訴訟。圖／本報資料照片

漏水 嘉義

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