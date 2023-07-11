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2020大選亡國感？向心夫婦限境1333天是不是共諜？查3年多還在查

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

影響2020年總統大選的港商中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦違反國家安全法案，台北地檢署今年4月第二次不起訴處分後，職權再議，台灣高檢署分案查辦迄未結案，向心夫婦是不是共諜？一、二審輪流偵辦3年多還在查。

不過，因共諜案衍生出的洗錢案，向心夫婦被訴，他們一審獲判無罪，檢方上訴，台灣高等法院明天上午召開辯論庭。

檢調是在2019年11月時對向心夫婦啟動共諜案的偵查，因案對他們限制出境已1333天，向心夫婦目前滯留台灣面對的司法訴訟有「審判中的洗錢案」、「偵辦中的國安法案」，不過，他們到底是不是共諜？有沒有影響台灣大選？有沒有人刻意操弄「亡國感」獲取政治利益？還沒有定論。

共諜「變」洗錢案緣於自稱是間諜的男子「王立強」2019年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心、龔青的下屬，並指向心夫婦基於為大陸軍事、行政、黨務機構發展組織，企圖以資金介入操縱台灣選舉。

向心夫婦一度被懷疑自2018年11月縣、市首長選舉期間，以台北市房屋作為組織據點，提供大陸蘇姓男子、香港林姓男子使用，再以中國創新公司資金挹注廟宇作為組織運作費用，另經營臉書粉絲團建立人脈等。

檢察官清查向心夫婦通聯記錄、資金流向，發現向心曾與大陸高層聯繫，但未查出有可疑資金進入台灣，無法證明向心、龔青在台發展組織，台北地檢署2021年11月第一次作出不起訴處分，因重罪之故，依職權聲請再議。

台灣高檢署查辦認為，不起訴偵查不完備，沒有釐清台灣、澳洲間司法互助事宜及向心夫婦的資金來源、去向，發回地檢署繼續偵辦。

台北地檢署第2次偵辦時，再度清查向心的金流，還是沒有查出有資金進入台灣，透過司法互助向澳洲請求調取證據，又向大陸上海公安局申請卷證，被澳洲拒絕，陸方則不回覆，檢方今年4月再度作出不起訴處分， 仍職權再議，於是台灣高檢署又分案偵辦。

向心、龔青是不是共諜？檢察官還在查。圖／聯合報系資料照片
向心、龔青是不是共諜？檢察官還在查。圖／聯合報系資料照片

向心夫婦 澳洲

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