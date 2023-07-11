缺錢網路貸款帳戶竟遭凍結 熟女險遭詐4萬元
台南市胡姓女子因急需用錢，看見臉書社群上貸款廣告，依指示上網申辦後，她接到線上客服通知，謊稱銀行帳號輸入錯誤，導致帳戶被凍結，需要繳納「解凍保證金」。胡女向友人借款4萬元，昨天到民生路某銀行欲匯款，行員察覺有異，通報警方及時保住錢。
45歲胡姓女子說，她因為有資金需求，看到臉書有貸款廣告訊息，她點入連結詢問借款問題，對方指示她加入暱稱為「SERVICE」LINE好友後，她接到線上客服通知，誆稱銀行帳號輸入錯誤，撥款過程發生問題，導致帳戶被凍結，需要繳納「解凍保證金」。
胡女慌了，為了順利取得貸款，立即向友人借款4萬元，昨天下午3點多趕到民生路銀行欲匯款以支付「解凍金」，行員察覺有異，立即通知警方前往處理。
警二分局海安所警員黃伯丞、吳玟庭、涂凱翔到場後， 員警一聽馬上告知胡女，這是「假貸款真詐騙」的詐騙集團詭計，所謂「解凍保證金」都是詐騙話術及套路，目的都是為了騙取被害人趕緊匯款轉帳。
警員並叮囑女子切勿匯款轉帳，以免辛苦血汗錢被剝削詐騙，胡女頓時才發覺原來早已掉入詐騙陷阱而不自知，員警乃協助她將該LINE封鎖以及退出信用貸款社群，胡女表示很感謝警方幫忙，保住了她的辛苦錢。
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