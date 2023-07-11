大馬歌手po文指楊實秋兒「賣淫為樂」 高院判驅逐出境

馬來西亞籍歌手丘沁偉協助前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖架設網站，知曉楊姓父子個資，丘在兩人鬧翻後，上網辱罵楊澤祖，還說對方「賣淫為樂」。一審依非公務機關非法利用個人資料罪判丘6月徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境；檢方上訴，台灣高等法院改判6月得易科罰金之刑、併科10萬罰金，執行完畢驅逐出境。

33歲的丘沁偉原本來台就學，自稱「暖聲熊男」，曾創作一曲「我們回家，好嗎」，後來卻官司纏身，不僅遭控積欠房租、詐財，還因持毒被逮。

丘沁偉2020年11月至2021年8月間，到楊實秋臉書等網址張貼「欠債不還、恐嚇性侵」「堂堂前議員之子究竟為何下海賣淫」等字句，還說「讓我們用證據說話，為您解剖議員之子賣淫為樂誇張行徑....色情夢工業」。

高院認為，丘沁偉聲稱楊澤祖偷拍、散布性愛影片、利用偷拍影片恐嚇女性、霸凌拒絕展示生殖器的男同學、仗著楊實秋濫訴成性、多次在公共場所公然猥褻、對女性性騷擾、以不法手段竊取個資，是在貶抑楊澤祖的道德形象、人格評價、社會地位，使他難堪，而從證據中也無從認定丘講的是真的，無法認定他有盡合理查證義務。

其中，「賣淫為生」「賣淫為樂」「下海當男妓」等詞句涉及私人的性、感情生活領域，純屬私德，不是可受公評的公共議題，高院認為與公共利益無關。

律師辯護指丘因壓力大、罹病，長期服藥，一時思慮不周才會有這些行為，不過高院認為在本案審理期間，丘因另案在監獄服刑，歷次準備程序、審理過程都能適切為自己的權益辯護，表達流暢，認為病症並不影響他的辨識能力、控制能力。

高院認定丘沁偉犯刑法公然侮辱、加重誹謗罪，以及個資法非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，從較重的個資法論斷。高院認為丘因和楊澤祖有糾葛，竟擅自在公開場合貶損對方名譽，且貿然使用楊的個人資料、刊登時間不短，致使楊的個資遭洩漏，判他6月得易科罰金之刑、併科10萬罰金。

因丘沁偉從2019年起就在我國陸續有施用毒品、妨害名譽等犯罪行為，且在本案審理期間「再犯」施用二級毒品案，且還有詐欺、妨害電腦使用、違反毒品危害防制條例等案件經檢察官偵查中，高院認為他危害我國社會安定，不宜繼續居留，徒刑執行完畢後驅逐出境。

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