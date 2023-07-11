聽新聞
test
0:00 / 0:00

行員疑替詐團洗錢 聯邦銀遭搜

聯合報／ 記者柯毓庭夏淑賢／連線報導

新北地檢署今指揮警方搜索聯邦銀行分行，目前正陸續帶回相關涉案人士。圖／聯合報系資料照
新北地檢署今指揮警方搜索聯邦銀行分行，目前正陸續帶回相關涉案人士。圖／聯合報系資料照
新北地檢署追查詐團，發現聯邦銀行多名行員疑以每次收取數萬元不等代價，勾結詐騙集團、替詐團洗錢，昨天指揮警方兵分四路搜索聯邦銀行總行、通化分行與兩名被告住所，帶回通化分行張姓經理與六名行員，另傳喚一名證人說明，全案朝銀行法、詐欺、洗錢防制條例等罪偵辦。

檢警日前偵辦詐騙案件，發現聯邦銀行通化分行多個人頭帳戶異常，疑似有行員勾結，經調查後發現張姓經理與六名行員涉案，以每次數萬元不等的代價，協助詐團調高人頭帳戶轉帳、提款金額提高，經手詐騙金額初步估計約數千萬元。

張姓經理等人為使詐團與內應的行員作業，要求詐團成員到銀行抽取號碼牌後故意過號，再拿著已過號的號碼單找內應的行員辦理調高人頭戶額度等業務，藉此掩人耳目。

據悉，張姓經理月薪十萬餘元，曾任職聯邦銀行忠孝分行，檢警昨天亦前往聯邦台北分行、忠孝分行等處查調相關交易憑證、文件、電磁紀錄等物證。昨晚九時許，張姓經理移送新北地檢署進行複訊，面對記者快步走入偵查大樓。

作證行員昨八時許離開地檢署，面對記者提問僅表示涉案行員平常看起來沒什麼異狀，其餘不便多說。一名女行員獲交保後，由一名男行員陪同離開地檢署，女行員哭著離開，面對記者詢問婉拒受訪。

聯邦銀行表示，檢警是因調查詐欺案件有相關帳戶開立在聯邦銀，到相關分行搜索並詢問經手行員，進一步釐清；聯邦銀強調，目前沒有跡象顯示有行員直接牽涉該詐欺案。

聯邦銀表示，聯邦銀除了依法配合調查程序，搜索事件對聯邦銀財務業務並無影響，本次搜索與公司營運無關。

詐騙集團 詐欺 新北

延伸閱讀

又傳銀行職員疑似勾結詐騙集團 聯邦銀行遭搜索帶7人

誤信投資有高獲利 女攤販匯32萬驚覺被騙報案逮人

視察刑事局打詐國家隊 蔡英文：詐騙嚴重影響國人生活

飆股詐團做識別證鬆懈戒心 被害婦與警合作逮車手

相關新聞

行員疑替詐團洗錢 聯邦銀遭搜

新北地檢署追查詐團，發現聯邦銀行多名行員疑以每次收取數萬元不等代價，勾結詐騙集團、替詐團洗錢，昨天指揮警方兵分四路搜索聯...

桃園6稽查員、警員「收賄百萬」包庇棄土黑商 下場出爐

桃園市環境清潔稽查大隊稽查員、警員9年前涉嫌收賄百萬包庇棄土業者，桃園地檢署接獲檢舉後發動搜索，共查出3名稽查員、3名警...

違法進口口罩發疫情財 民眾黨中央委員張凱鈞遭訴

曾參選新北市議員的民眾黨中央委員張凱鈞，2020年疫情期間，未經衛福部核可，擅自進口382萬片「Dr. Mask」大陸製...

聯邦銀7人疑勾結詐團洗錢 張姓經理移複訊 3行員交保

新北地檢署懷疑聯邦銀行多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢，今天指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行總行、通化分行與兩人...

捲台南經發局前局長陳凱凌超貸案 建商付600萬可望緩刑

台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成認罪，並要求與檢方認罪協商；檢方同意請法...

鑽漏洞車停槽化線當免費仔 半個月省6千被依詐欺罪起訴

新北市一名陳姓男子去年發現把車開進私人停車場後，未過感應設備就將車輛停在禁止停車的槽化線上，不會被發現也不必繳停車費，遂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦