涉嫌未經核准進口醫療級口罩 民眾黨張凱鈞遭訴

民眾黨中央委員張凱鈞涉嫌於民國110年間未經核准自中國進口數百萬片醫療級口罩，部分放在網路上販售，台北地檢署今天偵查終結，依照違反藥事法起訴張凱鈞。

檢方調查，張男於110年間台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，以創辦的聯速科技公司名義，名義向中國廠商訂購約400多萬片口罩，部分放在網路商城販售。

檢方查出，張男公司當時以一般口罩報關進口，但海關抽查發現，口罩包裝上的英文說明顯示，這些口罩可有效阻絕口沫、細菌傳播等，屬需核可才能進口的醫療級器材，移送調查局偵辦。台北市衛生局也接獲相關檢舉。

檢察官偵辦後，認為張男未經核准輸入醫療器材，依照違反藥事法等罪將他起訴。

張凱鈞的秘書代接電話回應，張凱鈞目前人在國外。晚間則透過他擔任董事長的聯速科技發布新聞稿，為造成紛擾向社會大眾道歉。

聯速科技表示，疫情期間捐贈百萬片口罩，在網站上也有銷售公司品牌口罩，並誤植醫療、防護口罩在同一網站頁面，發現後立即下架，但已被下單數盒；收到通知後，已立即道歉並負起責任，補償消費者。

聯速科技說，誤植商品消費事件應由客服退換貨，卻被上綱到違反藥事法。待收到起訴書後，將與律師討論正式回應。