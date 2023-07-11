涉嫌未經核准進口醫療級口罩 民眾黨張凱鈞遭訴

中央社／ 記者林長順、高華謙台北10日電

民眾黨中央委員張凱鈞涉嫌於民國110年間未經核准自中國進口數百萬片醫療級口罩，部分放在網路上販售，台北地檢署今天偵查終結，依照違反藥事法起訴張凱鈞。

檢方調查，張男於110年間台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，以創辦的聯速科技公司名義，名義向中國廠商訂購約400多萬片口罩，部分放在網路商城販售。

檢方查出，張男公司當時以一般口罩報關進口，但海關抽查發現，口罩包裝上的英文說明顯示，這些口罩可有效阻絕口沫、細菌傳播等，屬需核可才能進口的醫療級器材，移送調查局偵辦。台北市衛生局也接獲相關檢舉。

檢察官偵辦後，認為張男未經核准輸入醫療器材，依照違反藥事法等罪將他起訴。

張凱鈞的秘書代接電話回應，張凱鈞目前人在國外。晚間則透過他擔任董事長的聯速科技發布新聞稿，為造成紛擾向社會大眾道歉。

聯速科技表示，疫情期間捐贈百萬片口罩，在網站上也有銷售公司品牌口罩，並誤植醫療、防護口罩在同一網站頁面，發現後立即下架，但已被下單數盒；收到通知後，已立即道歉並負起責任，補償消費者。

聯速科技說，誤植商品消費事件應由客服退換貨，卻被上綱到違反藥事法。待收到起訴書後，將與律師討論正式回應。

口罩 張凱鈞 疫情

延伸閱讀

違法進口口罩發疫情財 民眾黨中央委員張凱鈞遭訴

新北熟女氣網友冷處理 開直播自詡「宮二」涉恐嚇遭訴

中衛7月大驚奇！各款口罩下殺5折起 還有抽獎活動

彰化鄰居大叔看女童長大...這天見她穿洋裝做髮指之事遭訴

相關新聞

行員疑替詐團洗錢 聯邦銀遭搜

新北地檢署追查詐團，發現聯邦銀行多名行員疑以每次收取數萬元不等代價，勾結詐騙集團、替詐團洗錢，昨天指揮警方兵分四路搜索聯...

桃園6稽查員、警員「收賄百萬」包庇棄土黑商 下場出爐

桃園市環境清潔稽查大隊稽查員、警員9年前涉嫌收賄百萬包庇棄土業者，桃園地檢署接獲檢舉後發動搜索，共查出3名稽查員、3名警...

違法進口口罩發疫情財 民眾黨中央委員張凱鈞遭訴

曾參選新北市議員的民眾黨中央委員張凱鈞，2020年疫情期間，未經衛福部核可，擅自進口382萬片「Dr. Mask」大陸製...

聯邦銀7人疑勾結詐團洗錢 張姓經理移複訊 3行員交保

新北地檢署懷疑聯邦銀行多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢，今天指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行總行、通化分行與兩人...

捲台南經發局前局長陳凱凌超貸案 建商付600萬可望緩刑

台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成認罪，並要求與檢方認罪協商；檢方同意請法...

鑽漏洞車停槽化線當免費仔 半個月省6千被依詐欺罪起訴

新北市一名陳姓男子去年發現把車開進私人停車場後，未過感應設備就將車輛停在禁止停車的槽化線上，不會被發現也不必繳停車費，遂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦