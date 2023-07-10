快訊

廣東廉江幼兒園6死奪命：兇手報復社會的可疑殺機？

快檢查電腦！新勒索病毒佯裝「這介面」難分辨 一打開檔案全鎖住

殺警星二代轉外役監惹眾怒 總統府發聲了

捲台南經發局前局長陳凱凌超貸案 建商付600萬可望緩刑

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成認罪，並要求與檢方認罪協商；檢方同意請法官判處陳福成有期徒刑1年，緩刑2年，緩刑期間交付公庫600萬元做公益基金， 台南地院合議庭法官也同意協商內容，7月28日上午9點30分就陳福成部分宣判。

陳凱凌被控經手七股工業區開發案向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益180萬元，且以購置豪宅名義，夥同建商超貸340萬元。

同案被告台邦建設公司董事長陳福成、被依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴。台南地院今天僅就陳福成涉案部分開庭，今天沒有傳喚陳凱凌，陳福成要求與檢方認罪協商，他並表示是自己真願意協商認罪。

陳福成表示，承認涉犯使公務員登錄不實，三人以上詐欺取財罪。陳福成律師表示，台南去年發生2名警員遭殺害案，社會各界關注，陳福成希望優先將600萬元交給犯罪被害人協會基金做社會公益。

陳凱凌去年12月23日被南檢檢察官聲押獲准，依涉貪汙、財產來源不明、洗錢等罪嫌起訴，4月20日移審後法院裁定延押3個月。

台南地方法院6月27日首度開庭，陳凱凌全部認罪，願繳回犯罪所得，當庭爭取具保；但合議庭審議後，7月3日仍裁定陳凱凌自今年7月20日起，延長羈押2月。陳凱凌涉案部分 法官另擇期再審。

台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成和檢方都同意認罪協商， 台南地院合議庭法官也同意協商內容，7月28日上午9點30分就陳福成部分宣判。圖／本報資料照片
台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成和檢方都同意認罪協商， 台南地院合議庭法官也同意協商內容，7月28日上午9點30分就陳福成部分宣判。圖／本報資料照片

陳凱凌 台南 詐欺

延伸閱讀

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪汙案 延押2個月

台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

力暘能源搶魚塭地種電手段惹爭議 七股人士爆：紛爭不斷！

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安略高拿倒數第三

相關新聞

違法進口口罩發疫情財 民眾黨中央委員張凱鈞遭訴

曾參選新北市議員的民眾黨中央委員張凱鈞，2020年疫情期間，未經衛福部核可，擅自進口382萬片「Dr. Mask」大陸製...

捲台南經發局前局長陳凱凌超貸案 建商付600萬可望緩刑

台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成認罪，並要求與檢方認罪協商；檢方同意請法...

不動產借貸媒合im.B吸金25億 主嫌曾耀鋒父親20萬交保

檢警調偵辦im.B吸金25億元案，在押主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬、財務主管潘志亮上周由台北地院裁定延長羈押2月，曾耀鋒的...

桃園6稽查員、警員「收賄百萬」包庇棄土黑商 下場出爐

桃園市環境清潔稽查大隊稽查員、警員9年前涉嫌收賄百萬包庇棄土業者，桃園地檢署接獲檢舉後發動搜索，共查出3名稽查員、3名警...

新北熟女氣網友冷處理 開直播自詡「宮二」涉恐嚇遭訴

新北市黃姓女子9年前認識林姓女網友，但前年間不滿林女冷處理，去年間二度開直播，除了念出林女的生日、職業等個資外，還自詡為...

缺錢繳房租 男學詐騙集團印「假公文」騙好友24萬元

許姓男子沒有錢生活，仿造詐騙集團手法打印「新北地方法院刑事裁定書」給龔姓女友人，佯稱自己缺錢交保，請龔女借錢，前後共付了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦