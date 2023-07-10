捲台南經發局前局長陳凱凌超貸案 建商付600萬可望緩刑

台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成認罪，並要求與檢方認罪協商；檢方同意請法官判處陳福成有期徒刑1年，緩刑2年，緩刑期間交付公庫600萬元做公益基金， 台南地院合議庭法官也同意協商內容，7月28日上午9點30分就陳福成部分宣判。

陳凱凌被控經手七股工業區開發案向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益180萬元，且以購置豪宅名義，夥同建商超貸340萬元。

同案被告台邦建設公司董事長陳福成、被依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴。台南地院今天僅就陳福成涉案部分開庭，今天沒有傳喚陳凱凌，陳福成要求與檢方認罪協商，他並表示是自己真願意協商認罪。

陳福成表示，承認涉犯使公務員登錄不實，三人以上詐欺取財罪。陳福成律師表示，台南去年發生2名警員遭殺害案，社會各界關注，陳福成希望優先將600萬元交給犯罪被害人協會基金做社會公益。

陳凱凌去年12月23日被南檢檢察官聲押獲准，依涉貪汙、財產來源不明、洗錢等罪嫌起訴，4月20日移審後法院裁定延押3個月。