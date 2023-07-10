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違法進口口罩發疫情財 民眾黨中央委員張凱鈞遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾參選新北市議員的民眾黨中央委員張凱鈞，2020年疫情期間，未經衛福部核可，擅自進口382萬片「Dr. Mask」大陸製口罩，分送選民及上網販售，被買家察覺有異而向衛生局提出檢舉。張男到案後否認犯罪，將事情全部推給公司助理，台北地檢署查出賣家留下的電話，就是張男手機，匯款帳戶也由他掌管，今將張男與其經營的聯速科技，依違反藥事法擅自輸入、意圖販賣、轉讓及詐欺等罪起訴。

張凱鈞在民眾黨官網上公布的學歷為英國倫敦大學資訊所博士，曾任聯速科技總經理、Digi Space共創空間董事創辦人、中華民國身心障礙潛能協會榮譽理事長、台北市社團法人文明人權服務協會理事長及扶輪會、獅子會幹部，目前為民眾黨中央委員兼台商後援會執行長。

檢方調查，張凱鈞於2020年7到9月疫情急速擴散時，以聯速科技名義，先後訂購2批282萬及100萬片的口罩，包裝後以「Dr. Mask」的品牌在台於Pchome等知名電商或網路購物平台，以每盒10片，每片6元的價格對外販售。

不少民眾因當時鬧口罩荒，上網發現有張男所售的口罩自稱是醫療級，卻又查不到國內相關核可資訊，於是向縣市衛生局提出檢舉。時值疫情期間，北檢不敢大意，指揮調查局搜索並查扣上述口罩，並等到去年九合一選後才約談張男。

張男到案後，辯稱進口口罩是為了選民服務，以及分送給扶輪社、獅子社社友，並未對外販售，將違法販售行為推給公司助理。檢察官傳喚該助理，助理則表示自己一切均依張男交代辦理。

檢察官另查出，上述口罩賣家留下的聯絡電話，正是張凱鈞對外競選所留的選民服務手機，而買家匯款的銀行帳戶，也實際為張男管控及使用，因此認定張男涉嫌透過聯速科技違反進口及販賣口罩，將他依法起訴。

曾參選新北市議員的民眾黨中央委員張凱鈞，2020年疫情期間，涉嫌違法進口大陸製口罩分送選民及上網販售，遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
曾參選新北市議員的民眾黨中央委員張凱鈞，2020年疫情期間，涉嫌違法進口大陸製口罩分送選民及上網販售，遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

口罩 張凱鈞 衛生局

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