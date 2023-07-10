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老是酒駕學不乖 南投男3個月被逮3次遭重判

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名楊姓男子屢因酒駕遭判刑，去年11月才服刑完畢出監，今年元月到3月又各被取締1次無照酒駕，最後2次還發生交通事故，南投地院對他加重其刑，近日針對今年2、3月酒駕犯行，判刑8月、10月，應合併執刑1年2個月。

判決書指出，42歲楊男是酒駕慣犯，去年5月才因第2次酒駕遭逮，遭判刑3月而入監，同年11月才服刑完畢出監，但他卻沒學到教訓，今年元旦、2月20日、3月23日又都因酒駕遭逮，測得酒測值分別為0.78，2、3月酒測值均高達1.19。

其中，2月是在友人家飲酒後無照駕車，返家途中開車撞斷電線桿，時隔1個月，3月23日在家喝藥酒後開車出門，且與人發生車禍，警方獲報到場發現又是他，同樣一身酒味，巧的是，經員警對他實施酒測，酒測值與上月一樣都是1.19。

南投地院法官認為，楊男去年才因酒駕、無照駕駛等觸犯公共危險罪，同年11月才執行完畢出監，元旦第3度酒駕加重其刑，判刑6月，還沒發監，竟又在今年2、3月犯下同樣的錯誤，顯見他對刑罰的反應力薄弱，應加重其刑。

而楊男在今年2、3月酒駕分別為第4次及第5次犯，2次酒駕僅間隔1個月，遭查獲時測得的吐氣酒精濃度均高達每公升1.19毫克，超過標準值數倍，且又都是無照駕駛且發生交通事故，將他判刑8月、10月，應合併執刑1年2個月。

南投司法大廈。圖／本報資料照
南投司法大廈。圖／本報資料照
楊姓男子今年3月在家喝藥酒後開車出門，且與人發生車禍，5度酒駕遭警方逮捕送辦。圖／民眾提供
楊姓男子今年3月在家喝藥酒後開車出門，且與人發生車禍，5度酒駕遭警方逮捕送辦。圖／民眾提供

酒駕 酒測 南投

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