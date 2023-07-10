騎士未停讓行人遭罰未繳 書記官電話催促後付清

行政執行署士林分署今天表示，新北巿淡水區某騎士民國108年間因下班趕回家未停讓行人，遭裁罰新台幣1500元未繳遭移送，經分署書記官電話催促後，騎士心生悔悟，日前繳清。

士林分署發布新聞稿指出，58年次的吳姓男子於108年8月間經淡水區中山路口行人穿越道，因下班趕著回家而未停讓行人先行通過，台北市交通事件裁決所裁罰新台幣1500元，吳男不僅逾期未繳納罰鍰，裁決所在110年8月間將案件移送士林分署執行後，吳男仍多年未繳納罰鍰。

清查吳男財產，士林分署表示，查無吳男可供執行的財產，近期書記官查到吳男電話，致電吳男催繳罰鍰，吳男表示近期因看到新聞強力報導台灣「行人地獄」相關新聞，對先前未停讓行人先行而遭裁罰一事心生悔改之意，日前已繳納罰鍰1500元。

新聞稿指出，為落實行政院「行人優先交通安全行動網領」政策，分署早在112年6月30日加重處罰未停讓行人罰則最高為6000元前，即專案列管「未停讓行人」裁罰案件279件，並列為優先執行案件。

分署表示，評估此類案件雖屬小額案件，但攸關用路人生命安全，因此仍列為重點執行案件，截至今年7月6日止，專案列管「未停讓行人」裁罰案件279件，經勸諭自動繳納及全面強力執行已繳納共有152件。