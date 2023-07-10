3寶媽臨盆前求救 花蓮分署緊急撤銷扣押帳戶

花蓮1名育有3名幼子婦人滯欠健保費等1萬多元，遭移送強制執行。花蓮分署扣押存款後，婦人來電指被凍結的是社會補助款，且再過數日第4胎將臨盆，經查屬實撤銷扣押帳戶。

法務部行政執行署花蓮分署表示，義務人年約27歲，滯欠民國110年及111年度部分月份的健保費共約新台幣9912元，還有數年度的機車燃料費共2700元，合計1萬2612元，自111年10月起陸續移送執行。

花蓮分署111年6月28日依法扣押郵局帳戶後，接獲女子求救陳情電話，向執行人員表示家中有3名幼子，分別為2歲、3歲及4歲，因需照顧小孩無法外出工作，全家僅靠先生打零工微薄收入，還有育兒津貼、社會補助款維生，且已大腹便便，即將臨盆生第4胎，請求撤銷扣押存款暫度難關。

花蓮分署審酌義務人提供資料查證屬實，7月6日緊急撤銷扣押，並進一步通報衛生福利部中央健康保險署「弱勢民眾通報平台」（https://reurl.cc/x7WezZ），後續將由健保署評估愛心捐款補助方式，幫助婦人一家度過難關。