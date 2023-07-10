缺錢繳房租 男學詐騙集團印「假公文」騙好友24萬元

許姓男子沒有錢生活，仿造詐騙集團手法打印「新北地方法院刑事裁定書」給龔姓女友人，佯稱自己缺錢交保，請龔女借錢，前後共付了24萬餘元，龔女向許男要錢時，許都不願出面還款，高雄地院審理後，法官認定許男偽造公文書害龔女上當，判他1年有期徒刑。可上訴。

判決指出，許男和龔女認識許久，2019年8月間，他陸續向龔女稱要支付貨款、繳房租，向龔女借錢，之後因財務缺口擴大，於是異想天開，打印偽造的「新北地方法院刑事裁定書」傳給龔女，自稱自己犯錯被抓，需要押金跟交保金才能出監。

龔女看到許男傳給她的法院文書，認為許男應該是沒錢交保，兩人約好在高雄苓雅區一處髮妝店前，由龔女掏出14萬元交給許男。

結果許男借錢後卻都未按照約定還款，龔女發現許男根本沒有被新北地院裁定交保，氣得報警提告，檢警偵查後，依據許男、龔女對話紀錄，許男也坦承偽造法院文書，雖否認詐欺，但檢方認定許男是刻意偽造法院公文書向龔女借錢，偵結後將他起訴。

高雄地院審理時，許男坦承偽造法院文書，法官認為，許男傳給龔女的裁定書，雖無案號、檢察官及書記官署名，也未蓋用偽造的公印文等，但公文上仍有聲請人新北地方法院檢察署檢察官、許男個人資料，容易讓民眾誤信這是正式文書。