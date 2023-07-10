快訊

小火鍋店「白飯、冰淇淋免費吃到飽」不怕被吃垮？內行曝1高招：吃越多越賺

評／如何面對共軍全面封鎖？分析台美三大可行方案

陸幼兒園驚傳男子闖入行兇釀6死1傷 25歲吳姓嫌犯被逮

月入20萬卻偷電腦！慈濟醫院院長上法庭作證 婦產科醫師判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦，林不認罪，法院審理，勘驗監視器畫面、參考證人證詞，認定林成立竊盜罪，台北地院判林拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

檢察官指控，2020年10月19日17時至第2天8時，林在醫院值班，見張姓整形外科醫師的筆記型電腦放在16樓醫師辦公室，將電腦放在紙箱內，再將紙箱攜離辦公室，張發現電腦失竊報警，林被訴。

林辯稱，監視器攝得他所攜帶的紙箱內，裝的是他自己所有、直立擺放的筆記型電腦及筆記型電腦的保護套，不是張丟掉的電腦。

法官勘驗監視畫面，林進入電梯先以左手托著紙箱底部、右手放在紙箱頂部，紙箱裝有一高度超過紙箱的物體，物體左側呈銀色且略為反光，右側呈黑色也略為反光，與張失竊的電腦外觀近乎一致。

判決表示，慈濟醫院行政調查時，職業安全衛生室主任林淑如證稱，案發前後雖然除了林以外，也有其他醫師進出辦公室，但只有林帶著一箱物品離開，法官認為，林淑如沒有攀誣林姓醫師的動機，證詞可採。

此外，慈濟醫院院長趙有誠證稱，因林淑如跟他說只有林姓醫師在監視器畫面裡，就請林姓醫師說明，林姓醫師當時表示可以賠償張姓醫師，法官因此認為，如果林姓醫師未竊取筆記型電腦，應會極力撇清，林想賠償的舉動，與一般人遭誤會竊盜的反應不符。

合議庭另認為，趙有誠、林淑如與林姓醫師對談之後，第2天中午筆記型電腦就在醫院1樓廁所內被尋獲，由事件發展時序來觀察，認定林姓醫師竊盜電腦。

判決指出，林擅自竊取他人的筆記型電腦，犯後否認犯行，他沒有前科，審酌筆記型電腦已由張領回，犯罪所生損害已減輕，考量林自述大學畢業，現擔任醫師、月收入20萬元等，依法量刑。

台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片
台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片

醫師 竊盜 慈濟

延伸閱讀

用一字起子偷宮廟63萬！男落網剩36萬 買23張刮刮樂也查扣

影／等7年終復仇！妻曾遭婦產科醫師性侵 老公衝上台怒打巴掌

相關新聞

月入20萬卻偷電腦！慈濟醫院院長上法庭作證 婦產科醫師判刑

台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦，林不認罪，法院審理，勘驗監視器畫面、參考證人證詞...

台東男子持刀在街頭隨機割頸 法院裁定羈押

台東市區昨日發生街頭隨機殺人案，被害女子身上有多處刀傷送醫，昨天深夜移送台東地檢署複訊。經檢察官訊問認為嫌犯嫌殺人未遂，...

歸化洋將朱恩樂酒駕拒測慘賣房賠罰鍰 足球員月薪意外曝光

36歲足球員朱恩樂藉著來台踢足球的工作取得台灣身分證，卻在2020年因拒絕酒測被裁罰18萬元，月薪不到5萬元的他更因此賣...

科技業技師騎機車到烏來被斷裂電線活活電死 台電判賠1615萬

羅姓科技公司技師和妻子在新北巿烏來山區購地，8年前騎機車前往探看卻被斷裂的電纜線電擊身亡，羅妻和4名子女提告求償，法院已...

天坑事件頻傳 專家：深開挖要配合地質鑽探報告

台灣都會區近期發生多起天坑事件，雖然各地成因不一，但不外乎是道路施工不良、建物施工不佳或老舊水管破裂等；對此，中華大學土...

南檢調查佃西自辦重劃區黑幕 地主感謝檢察官辦案

台南地檢署指揮調查人員本月6日偵辦安南區佃西自辦重劃區案，地主吳樹欉今天中午率20多名地主及地主後代，到南檢感謝南檢偵辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦