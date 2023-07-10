月入20萬卻偷電腦！慈濟醫院院長上法庭作證 婦產科醫師判刑

台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦，林不認罪，法院審理，勘驗監視器畫面、參考證人證詞，認定林成立竊盜罪，台北地院判林拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

檢察官指控，2020年10月19日17時至第2天8時，林在醫院值班，見張姓整形外科醫師的筆記型電腦放在16樓醫師辦公室，將電腦放在紙箱內，再將紙箱攜離辦公室，張發現電腦失竊報警，林被訴。

林辯稱，監視器攝得他所攜帶的紙箱內，裝的是他自己所有、直立擺放的筆記型電腦及筆記型電腦的保護套，不是張丟掉的電腦。

法官勘驗監視畫面，林進入電梯先以左手托著紙箱底部、右手放在紙箱頂部，紙箱裝有一高度超過紙箱的物體，物體左側呈銀色且略為反光，右側呈黑色也略為反光，與張失竊的電腦外觀近乎一致。

判決表示，慈濟醫院行政調查時，職業安全衛生室主任林淑如證稱，案發前後雖然除了林以外，也有其他醫師進出辦公室，但只有林帶著一箱物品離開，法官認為，林淑如沒有攀誣林姓醫師的動機，證詞可採。

此外，慈濟醫院院長趙有誠證稱，因林淑如跟他說只有林姓醫師在監視器畫面裡，就請林姓醫師說明，林姓醫師當時表示可以賠償張姓醫師，法官因此認為，如果林姓醫師未竊取筆記型電腦，應會極力撇清，林想賠償的舉動，與一般人遭誤會竊盜的反應不符。

合議庭另認為，趙有誠、林淑如與林姓醫師對談之後，第2天中午筆記型電腦就在醫院1樓廁所內被尋獲，由事件發展時序來觀察，認定林姓醫師竊盜電腦。