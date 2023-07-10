台東男子持刀在街頭隨機割頸 法院裁定羈押

台東市區昨日發生街頭隨機殺人案，被害女子身上有多處刀傷送醫，昨天深夜移送台東地檢署複訊。經檢察官訊問認為嫌犯嫌殺人未遂，恐有逃亡及反覆犯罪之虞，檢方聲請羈押，台東地方法院裁准。

台東地檢署指出，張嫌在 7 月 9 日 12 時 17 分許，在台東市中興路口，持刀傷人，涉嫌殺人未遂案件，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第 271 條第 1、2 項之殺人未遂及同法第 277 條第1 項之傷害罪嫌等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為 5 年以上之重罪，並有事實足認被告有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，爰依法向法院聲請羈押。