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台東男子持刀在街頭隨機割頸 法院裁定羈押

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東市區昨日發生街頭隨機殺人案，被害女子身上有多處刀傷送醫，昨天深夜移送台東地檢署複訊。經檢察官訊問認為嫌犯嫌殺人未遂，恐有逃亡及反覆犯罪之虞，檢方聲請羈押，台東地方法院裁准。

台東地檢署指出，張嫌在 7 月 9 日 12 時 17 分許，在台東市中興路口，持刀傷人，涉嫌殺人未遂案件，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第 271 條第 1、2 項之殺人未遂及同法第 277 條第1 項之傷害罪嫌等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為 5 年以上之重罪，並有事實足認被告有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，爰依法向法院聲請羈押。

檢方認為，暑假是台東地區觀光旅遊旺季，嚴正譴責任何暴力不法行為，對於任何傷害民眾的犯罪行為，將從嚴、從速、全力查辦到底，以維護社會秩序安定及保障人民生命、身體、自由、財產及居住之嚴懲暴力 以維治安。

張姓男子涉殺人未遂罪，法院裁定羈押。記者徐白櫻／攝影
張姓男子涉殺人未遂罪，法院裁定羈押。記者徐白櫻／攝影

台東 殺人 檢察官

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