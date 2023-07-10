歸化洋將朱恩樂酒駕拒測慘賣房賠罰鍰 足球員月薪意外曝光

朱恩樂是土耳其人，為踢球放棄土耳其國籍並歸化台灣國籍，是台灣足球史上第一名外籍歸化球員。圖／翻攝自臉書 36歲足球員朱恩樂藉著來台踢足球的工作取得台灣身分證，卻在2020年因拒絕酒測被裁罰18萬元，月薪不到5萬元的他更因此賣掉母國土耳其的房屋籌措費用，懊悔不已，朱恩樂遂委託一名正妹出面代繳罰款。法務部行政執行署新北分署就提醒民眾，切勿心存僥倖酒駕。

新北分署指出，朱男十餘年前來台灣踢足球，現已取得台灣身分證，住在新北市永和區。2020年2月20日深夜，他在台北市羅斯福路3段一帶被警方攔檢後拒絕酒測，被台北市交通事件裁決所裁罰18萬元，他辦理分期繳納繳了10萬，剩餘的今年3月被移送新北分署強制執行，經執行銀行存款、又加上未繳的汽車強制險罰鍰3000元，還有8萬餘元。

朱恩樂得知被強制執行後，打電話向書記官解釋，並請一名美眉到新北分署辦理分期繳納。他坦承當時與友人在住家附近聚餐喝了兩瓶啤酒，想說「離家不遠」就僥倖騎車回家，沒想到遇到臨檢，擔心被關才拒測，最近還因此賣掉母國房產籌錢，懊悔不已。

朱恩樂稱，他在台灣是足球員，月薪才五萬元不到，盼能辦理分期付款繳納剩餘罰鍰，經評估後獲得新北分署同意。新北分署呼籲民眾，切勿心存僥倖酒駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行。

朱恩樂是土耳其人，為踢球放棄土耳其國籍並歸化台灣國籍，是台灣足球史上第一名外籍歸化球員，在企業甲級足球聯賽擔任台中FUTURO的前鋒，綽號「土耳其火槍兵」。

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