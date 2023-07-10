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科技業技師騎機車到烏來被斷裂電線活活電死 台電判賠1615萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣電力公司。圖／聯合報系資料照片
台灣電力公司。圖／聯合報系資料照片

羅姓科技公司技師和妻子在新北巿烏來山區購地，8年前騎機車前往探看卻被斷裂的電纜線電擊身亡，羅妻和4名子女提告求償，法院已判台灣電力公司應賠償1069萬624元確定，並將扶養費發回更審，更二審再判台電要賠償546萬215元，最高法院駁回上訴確定，台電共計應賠償1615萬839元。

羅2015年1月22日中午12時許，與妻子、白姓男子到烏來看地，他騎機車行經烏來區啦卡路附近樹林空地時，被電線杆斷裂懸落的電纜線電擊而昏厥、休克身亡，當時僅43歲。羅妻當時表示，斷裂的高壓線打在手背，電由丈夫的手到身體、五臟六腑，再從大腿爆出來。

台電認為，這起事故是天災，有不可抗力的因素，台電已依照相關作業規範定期派員巡勘，電杆上已標示「有電勿近」的警語，羅仍以手部碰觸電纜線而被電擊，也有過失。

白則說，羅姓夫妻在山裡買一塊土地，想要整地，委託他找工人巡視，因他對地形較了解，而在前面開路，後來卻聽到一聲尖叫「啊！」才發現羅倒在地上；電杆上「有電勿近」貼在很高的樹旁，不是人直視的位置。

更一審認為，羅因台電疏於維護電力設備，導致他因電纜線斷裂懸落而遭電死，羅妻在丈夫死亡年度的財產總額約640萬餘元，扣除應負擔的子女扶養費外，還有308萬餘元，高於得請求的扶養費數額，認為她應可以自己財產維持生活，不得請求台電給付扶養費。

案件上訴，最高法院判台電應賠償5人醫藥、喪葬費和慰撫金共1069萬624元確定，但認為扶養費部分仍有疑義，發回更審；更二審審理後，再判台電應賠償546萬215元扶養費，最高法院駁回上訴，全案確定，台電共計要賠1615萬839元。

台電

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