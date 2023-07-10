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屢質疑高端疫苗無效挨告 防疫學會理事長王任賢不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中華民國防疫學會理事長王任賢，疫情期間多次質疑高端疫苗挨告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
中華民國防疫學會理事長王任賢，疫情期間多次質疑高端疫苗挨告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
身為中華民國防疫學會理事長的中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢，先前疫情期間，多次質疑高端視無效疫苗，開發過程涉及貪瀆及違規取得EUA等，因此遭高端疫苗生物製劑公司認為毀損商譽並影響股價，控告王任賢涉嫌違反證交法散布流言影響股價等罪。台北地檢署調查後，王任賢言論屬重大公共議題，可受公評之事，今將他不起訴處分。

高端指控，王任賢除中華民國防疫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師等職，還是衛福部疾管署中區傳染病防治醫療網指揮官，是具有醫療、公衛專業人士，卻屢次以不實文章，於去年10月20、21日間，造成高端股價重挫13%。

檢方調查，監察院今年3月1日的調查報告曾指出出，衛福部核予高端EUA、通過高端效益評估報告等重要決策，過程經專家會議討論形成意見，但所公布的資訊不足以使民眾對疫苗政策的諸多質疑獲得釐清，應公開更完整的疫苗決策資訊，督促衛福部檢討改善。

檢察官據此認定，王任賢非高端內部人士，加上政府揭露資訊不足，自然難以要求他負較高的查證義務。且台灣因疫情對疫苗需求大增，政府動用鉅額公帑，採購高端疫苗，其決策過程、疫苗品質都攸關人民健康，受到全國高度矚目，屬可受公評的重大公共議題，認定王的罪證不足不起訴。

高端疫苗 王任賢 衛福部

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