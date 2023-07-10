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偷錄揉胸影片、外傳、冒名貼文 他不滿女網友求去犯3罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市劉姓男子與玩網路遊戲認識的蘇姓女子產生情愫，得知蘇女另結新歡後，將側錄蘇女裸露上半身及揉胸影片傳給她的前男友，又假冒蘇女名義在臉書貼文，稱最喜歡跟人家裸體視訊、前男友有影片找他拿等文字。基隆地院審理後，判劉男應執行有期徒刑6月。全案可上訴。

判決指出，劉男2021年間因玩手機線上遊戲認識蘇姓女子，2人產生曖昧情愫。2022年6月間在基隆市住處與蘇女視訊聊天時，在她不知情的情況下，利用手機側錄蘇女裸露上半身並揉胸影片。

兩人後來感情變淡，劉男得知蘇女早已另結新歡心生不滿，2022年10月11日在基隆市以手機連接網際網路後，使用通訊軟體LINE將側錄影片，傳送給友人和蘇女前男友觀看。

劉男2022年10月11日下午4點多未經蘇女同意，先以蘇女姓名申辦臉書帳號後，在以兩人所玩的電玩臉書社團，用他冒名申辦的蘇女臉書帳號，貼文「我最喜歡跟人家裸體視訊，歡迎」，並稱前男友有她裸體視訊影片，「找他拿唷」。

蘇女當天下午6點多得知有人利用她名義在臉書貼文報警，警方查出劉男所為，通知到案詢問後函送法辦。基隆地檢署偵訊時，劉男坦承犯行，並與蘇女指證、蘇女前男友證述情節相符，加上臉書貼文截圖、劉男與蘇女通話錄音譯文等證物，認定犯行起訴。

法院認為，劉男觸犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪、非公務機關非法利用個人資料罪及行使偽造準私文書罪。劉男因僅將蘇女裸露影片提供極少數特定人觀覽，並非傳給不特定人或特定多數人，未達危害社會秩序程度，不構成散布猥褻物品罪。

法官審酌劉男未採取平和成熟方式解決感情問題，竟竊錄蘇女身體隱私部位，並將影片散布給特定多數人觀看，又恣意冒名蘇女註冊臉書帳號刊登貼文，侵害蘇女隱私，並造成她身心無法磨滅長久創痛及陰霾，應予非難；另考量劉男無犯罪紀錄，犯後態度良好，兼衡犯罪動機、手段及生活等情狀，判應執行有期徒刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。

基隆市劉姓男子側錄蘇女裸露上半身及揉胸影片，並傳給她的前男友，又假冒蘇女名義在臉書貼文觸法。基隆地院審理後，判劉男應執行有期徒刑6月。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市劉姓男子側錄蘇女裸露上半身及揉胸影片，並傳給她的前男友，又假冒蘇女名義在臉書貼文觸法。基隆地院審理後，判劉男應執行有期徒刑6月。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

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