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他好不容易打完繼承官司仍拿不到亡父遺產 郵局婉拒領取挨告

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

譚姓男子在父親死亡後拿法院確定判決書至郵局遺產，卻被郵局以實際帳戶存款金額僅有377萬餘元，與判決書上金額590萬餘元不符為由拒絕，他提民事訴訟，台北地方法院判中華郵政應給付75萬餘元，可上訴。

譚主張，父親多年前過世後，留有郵局等金融機構存款等多項遺產，5名子女因無法協議分割，經法院判准每人應繼承5分之1確定；未料，他拿判決書和確定證明書領取遺產時，郵局人員表示存款餘額為僅有377萬餘元，和判決書上金額590萬餘元不同，而拒絕他領取。

譚指出，查詢歷史交易清單，發現是姊姊在父親往生後，先提領一筆35萬元，再指定扣繳遺產稅，被國稅局強制執行197萬餘元，餘額才有落差，他認為存款餘額是「小於」判決書所示的遺產價值，提告要求中華郵政仍應按應繼分比例給付他75萬餘元。

中華郵政認為，身為金融機構在處理客戶存款事務時，應依法盡善良管理人的注意義務，而譚所持的判決書所示帳戶餘額，確實和存戶金額有落差，郵局婉拒取款，是盡善良管理人的注意義務，避免日後紛爭，並非故意遲延給付。

法院指出，譚父往生後由5名子女繼承與郵局之間成立消費寄託契約，而譚經由法院確定判決，取得存款的5分之1權利，認為中華郵政應准許譚領取存戶中75萬餘元，判譚勝訴。

中華郵政公司示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
中華郵政公司示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

郵局 中華郵政 遺產

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