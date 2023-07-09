婦成社區10年惡夢 管委會提告法院判決要她搬

新莊某社區李姓婦人10年來嘶吼、踹擊鄰居大門、塗鴉等脫序行為，形同社區惡夢，經區分所有權人會議過半住戶出席及65.3%投票同意，管委會提告獲法院判決李婦應遷離，全案可上訴。

新北地方法院日前判決，根據判決書內容，李婦和黎男是母子，黎男101年4月購入社區房屋，李婦自10年前進住後就成了社區住戶惡夢，她動輒在公共走廊嘶吼、叫囂、製造噪音。

以及強力關門造成巨響及振動，用力踹擊鄰居大門，多次在公共走道丟棄垃圾、撕毀鄰居裝修施工地板防護棉片、潑水且造成積水、撕毀管委會文件、在公共走廊塗鴉等破壞環境及擾鄰行為，讓住戶日夜不得安寧、難以成眠，苦不堪言，其他出租房屋的承租人也無法忍受，紛紛退租。

管委會指出，經勸誡及寄發存證信函黎男夫妻規勸、制止李婦無效，兩人還搬離社區撒手不管，管委會聯繫，黎男夫妻拒接電話、置之不理。

管委會於110年11月召開區分所有權人會議時，經提案獲大廈區分所有權人投票結果，社區共446戶，出席區分所有權人294人、佔全體區分所有權人數65.91%，投票結果為192票同意、22票不同意、2票廢票，同意為出席區分所有權比例65.3%。

管委會經區分所有權人會議議決，依公寓大廈管理條例第22條規定促請其改善，若於3個月內仍未改善，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議決議，訴請法院強制其遷離。

新北地院法官審酌，李婦、黎男未於辯論日到場，亦未提出任何書狀聲明或陳述；經了解，李婦確實多次與鄰居發生爭執，警方也有報案紀錄及監視器畫面，勘認李婦確實妨害其他住戶居住安寧，經管委會多次勸戒後仍未改善，因此認定管委會請求李婦遷離理由正當，判定李婦搬遷，且黎男不得將房屋提供給李婦使用。全案可上訴。