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暑假加強路口查緝 台中霧峰警一夜查獲酒駕噪音等20件
為防制暑假青少年群聚危險駕駛等行為，台中市霧峰警分局昨晚至今凌晨在轄內台3線、台74線、德芳南路、環中東路及聯絡道路等重要路段執勤，查獲酒後駕車2件2人、通緝犯及失聯移工各件1件1人、取締無照駕駛等交通違規4件及攔查通報改、換裝排氣管產生噪音車輛12件。
霧峰警分局說，警方從昨晚10時至今凌晨2時，在大里國光路與德芳南路口等處易有酒駕及危險駕車路口，規畫封閉式路檢勤務攔查可疑車輛，並結合交通警察大隊出動大型重機車，增加巡邏範圍與機動攔查能力，大幅提升見警率及威嚇效果。
警分局長陳祥麟說，民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將由權責單位通知該車受檢。另，警方將持續在暑假期間全面加強可疑車輛攔檢盤查以展現執法決心與能力。
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