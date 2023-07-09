星二代殺警服外役監惹議 法務部稱絕無耍特權：不是一個人說了算

易寶宏（左）是 女星易淑寬（右）獨子，因涉及殺警重罪，如今因移監至外獄監，引來眾議。圖／本報資料照

資深女星易淑寬獨子易寶宏卷夜店警案，判刑9年，去年3月至外役監，鴻海創辦人郭台銘2度痛批，引發熱議。法務部今指出，外役監制度用意，絕非為了權貴耍特權，請社會各界不要誤解。法務部去年已提出修法草案，但朝野黨團意見歧異，尚未完成修法，目前配合立法院審議進度，持續與各黨團積極溝通。對於郭台銘言論，法務部無回應。

法務部指出，受刑人能否到外役監，不是一個人說的算，絕無耍特權之說！這是經過專家學者組成的外役監遴選委員會，「去識別化」逐案審查，採多數決投票才算數，依據現行的「外役監條例」第四條一項、二項審查。

法務部澄清，資深女星易淑寬獨子易寶宏案，2014年捲入夜店殺警案，遭依傷害致死判刑9年，在監執行超過2年6月，去年1月提出申請到外役監，去年3月移入武陵外役分監執行，並非外界所言台南殺警案(去年8月22日)1年後，遴選易寶宏到外役監服刑。

法務部指出，去年8月24日起，因應民意推動「外役監條例」修法，去年9月15日將草案送進行政院，同年月22日行政院審查通過函請立法院審議。立法院則經2次審查會議，也召開公聽會，法務部長也到立法院接受質詢，目前因「遴選條件」各黨團提出版本，意見眾多且歧異，仍須溝通整合。

例如，毒品罪再犯率高，現行的外役監條例禁止到外役監，修法後可針對單純施用毒品者，至外役監集中戒癮治療，但朝野有意見，認毒品案不能到外役監。同理，朝野各界針對暴力、黑金、貪汙等罪，是否能至外役監，意見歧異，希望能排除重罪。

法務部指出，外役監設置目的在於中間性處遇，就像是一個「過度站」鼓勵受刑人向善、出獄前自我管理，得以回歸社會，不該嚴格排除重刑犯罪；法務部將配合立法院審議進度，也積極拜會各黨團，溝通使條例回歸設置目的。

法務部強調，去年法務部提出的「外役監條例」部分條文修正草案，已修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。新法完成修正前，矯正署已嚴格調整外役監遴選標準，延長在監考核時間。