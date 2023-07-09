湖口鄉代綁樁被提當選無效 法官：非為自己賄選駁回

順利連任的新竹縣湖口鄉民代表會副主席巫光生，去年8月間替無黨籍湖口鄉長候選人鄭士榤以3萬元對價現金綁樁，被新竹地檢署依涉嫌賄選為由提起當選無效之訴。新竹地院審理認為，巫光生替其他候選人而非為自己賄選，其賄選行為對於自己的選舉結果並無任何影響，駁回當選無效之訴。巫光生低調表示，尊重司法判決。

判決書指出，巫光生為湖口鄉第22屆鄉民代表第一選區登記2號的候選人，去年8月競選期間，為協助鄉長候選人鄭士樑順利當選，與妻子和湖口鄉公所前范姓機要、某禮儀百貨劉姓負責人及鄭士樑本人，將3萬元裝在信封內，分別交給有該選區具投票權的鄉民代表、村長與其家屬共20人，即俗稱「綁樁」或「固樁」，藉以尋求支持鄭士樑。

新竹地檢署兵分五路執行搜索，同步傳喚、通知巫光生等人到案，巫等人均坦承犯行，且自願提出賄選款項，檢方於去年10月中偵查終結並起訴巫、鄭、劉等人，新竹縣選委會12月公告地方公職人員當選名單，巫光生順利連任新竹縣湖口鄉民代表，新竹地檢署依涉嫌賄選為由，向新竹地院提請當選無效之訴。

法官認為，巫光生為其他候選人而非為自己賄選，其賄選行為對於自己的選舉結果並無任何影響，亦未以賄選方式妨害其鄉民代表選舉的投票公正性，駁回當選無效之訴。