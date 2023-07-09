彰化警員替當鋪查權利車資料 一審無罪二審逆轉判有罪

彰化縣詹姓警員在2019年間在原斗派出所任職時，曾應陳姓當鋪業者要求，清查一家工程行的租賃車的債權狀況，詹使用警政署的「車籍資訊系統」，以舉發交通違規為名義，查詢該輛轎車的車籍狀況，將該資訊回報陳男，一審認為詹的行為頂多屬「查詢目的」的紀錄，缺乏對外公示性，不構成偽造文書，但二審撤銷，認為詹在內網輸入不實事由，屬於準文書，判刑6月、緩刑2年。

判決指出，詹姓警員在2019年間是彰化縣芳苑警分局原斗派出所警員，而陳姓男子則為一家當鋪的負責人，陳姓業者在2019年10月17日晚間7時許，得知楊姓友人告知，同業有一輛工程行的租賃車要販售債權，陳欲知道該輛車是否為失竊車輛，因此先透過公路監理資料有償利用服務網」查詢，得知該輛轎車沒有失竊。

陳男為確認資訊正確，隔天下午又前往原斗派出所找上詹姓警員，當時詹在值班台服勤，陳以口頭方式，要求詹協助代為查詢該輛轎車是否為失竊車輛。

詹姓警員在值班台接獲陳男的請求後，即透過警政署知識聯網「車籍資訊系統」，以「舉發交通違規」在該系統的查詢欄位中輸入，查詢該輛車的車輛狀況，查出車主是何人、車主地址、車牌曾有兩面遭竊，以及車輛未曾失竊過的紀錄，隨後以口頭告知陳男車籍狀況。

陳姓業者還趁警員不注意時，以手機拍攝查詢網頁內容後，用LINE傳給楊姓友人，由楊告知同業前往收購，讓陳順利取得該車輛。

詹姓警員洩漏民眾個資一事曝光後，檢方依洩密、違反個資法、偽造文書等罪起訴，不過彰化地院審理時認為，詹姓警員在內網內以「舉發交通違規」的不實理由，查詢民眾車籍資料，頂多只是「查詢目的」的紀錄，該查詢用途的記載，缺乏「對外公示性」，不會作為日後法律交往使用，也無法證明某項法律的重要事項，不構成刑法上的文書，判處無罪。